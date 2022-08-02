كريم تبيض الجسم الاسمر بسرعة الصاروخ لن تصدقي بياض فوري للجسم والأماكن الغامقة من أول استعمال

كريم التبييض للبشرة السمراء هناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإعطائها الإشراق والحيوية المطلوبين، بشكل يمنح المرأة الثقة بنفسها أمام الآخرين، وتعطيها المزيد من الأنوثة والجاذبية. ..

كريم تفتيح الجسم بني

يحتوي العسل الأبيض على عناصر تحارب أي نوع من البكتيريا التي تهاجم البشرة، بالإضافة إلى فعاليته فِيْ علاج أي أثر للشوائب أو البثور، مما يؤخر ظهُور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، مما يساعد بدوره على تبييض البشرة بشكل ملحوظ. .

المكونات

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض البكر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة حَلْيب بودرة.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

كيف تستعد

اخلطي جميع المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء بحجم مناسب، حتى تحصلي على قناع متجانس.

اغسل الجلد جيدًا بالماء والغسول المناسب، ثم افرد القناع جيدًا على الوجه والرقبة ومنطقة اليد.

افركي بشرتك بحركات دائرية لطيفة، ثم اتركي القناع لمدة 10-15 دقيقة.

اشطف بشرتك بعد ذلك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع وستلاحظين أن بشرتك تصبح أكثر بياضًا وإشراقًا وحيوية.

وصفة دقيق الشوفان لتبييض الجسم البني.

ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان المطحون.

طماطم.

كيف تستعد