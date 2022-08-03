كريم تبيض فوري للجسم والوجه وإزالة البقع والتصبغات الموجودة فِيْ الجسم من أول استعمال 

كريم التبييض الفوري للجسم، من الوصفات التي نبحث عنها باستمرار من خلال مواقع العناية بالجمال الأنثوي، حيث تسعى كل امرأة إلى الحصول على بشرة مثالية وقوام مثالي، لذلك يجب أن نعتني بالبشرة وجمالها وطريقة إلقاء الضوء عليه، ولهذا يتم البحث عن أفضل الوصفات الفعالة التي تناسب الجسم والبشرة، والقضاء على البقع والمناطق السوداء، لأنها تسبب إحراجًا كبيرًا للمرأة، لذلك فإن الوصفات الطبيعية هِيْ الاختيار الأمثل مع كبير. النتائج التي تبهر كل من فكر بها ثم طبقها للحصول على لون بشرة موحد وجميل.

كريم التبييض الفوري للوجه والجسم.

يمكنك الاعتماد على وصفة خلطة تبييض البشرة الطبيعية بسرعة، فهذه الوصفة سهلة التحضير ويتم تحضيرها على النحو التالي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من القرنفل.

ملعقة من القهُوة

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

2 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة تحضير كريم التبييض الفوري للجسم

فِيْ مطحنة كهربائية، اطحن كل من القرنفل والقهُوة جيدًا.

فِيْ وعاء صغير، ذوبي الفازلين حتى يصبح سائلًا ناعمًا.

يُضاف القرنفل المطحون والقهُوة المطحونة إلى مزيج الفازلين السائل ويُحرَّك.

ثم يضاف عصير الليمون ويقلب جميع المكونات حتى تمتزج.

إذا كانت هناك كتل، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون.

قم بتخزين هذا الخليط فِيْ وعاء صغير محكَمْ الإغلاق فِيْ الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للاستخدام.

فِيْ الصباح، ضعي طبقة من هذا المزيج الطبيعي محَلْي الصنع على البشرة السمراء.

فِيْ الصباح، ضعي طبقة من هذا المزيج الطبيعي محَلْي الصنع على البشرة السمراء. ثم نوزع الخليط جيدًا.

اتركي المزيج على وجهك لمدة ساعة حتى يجف تمامًا.

ثم يتم شطف الجلد بماء مثلج ويفضل ماء الورد.

يفضل ترطيب البشرة بأحد المرطبات الطبيعية.

كرري الوصفة يومياً فِيْ الصباح أو قبل مغادرة المنزل لنتيجة مذهلة.

فوائد كريمات البشرة الطبيعية

للوصفات الطبيعية العديد من الفوائد الرائعة والتي تتمثل فوائدها فِيْما يلي