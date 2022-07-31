كريم تبييض اليدين والرجلين للعروس والتخلص من سواد المفاصل ستبهرك النتيجة من أول إستعمال 

يعتبر كريم تبييض اليدين والقدمين للعروس من أهم الكريمات التي تسعى إليها الكثير من النساء اللواتي يرغبن فِيْ تحسين لون بشرة أيديهن وأقدامهن بشكل طبيعي ومكوناته متوفرة فِيْ المنزل، وفِيْما يلي نوضح أهمها معلومات عن أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن إجراؤها فِيْ المنزل بسرعة وتطبيقها والحصول على أفضل نتيجة لتحسين لون بشرة اليدين والقدمين.

كريم تبييض اليدين والقدمين للعروس

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة زيت زيتون.

كيف تستعد

يتم إحضار الحاوية المناسبة.

اخلطي السكر بالليمون.

نضع الجلسرين مع تقليب المكونات.

يضاف زيت الزيتون ويقلب المكونات.

ضعي الخليط على بشرة نظيفة وجافة، وقومي بعمل حركات دائرية على اليدين والقدمين، مع تكرار التطبيق مرتين فِيْ الأسبوع.

صودا الخبز والفازلين لتبييض اليدين والقدمين

أهم المكونات المستخدمة فِيْ هذه الصيغة هِيْ كَمْا يلي فِيْ النقاط التالية

ملعقة كبيرة من صودا الخبز أو صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

قطرات الليمون.

كيف تستعد

استخدم كَمْية صودا الخبز فِيْ الحاوية المناسبة.

ضعي الليمون مع تقليب المكوّنين باستمرار.

تضاف بقية المكونات مع التحريك المستمر لبدء التطبيق على الفور.

يتم وضع الخليط عن طريق فرك القدمين أو اليدين بلطف، ومن الضروري ترك القناع لمدة 3 إلى 5 دقائق، ثم غسل الجلد بالماء الدافئ.

وصفة النشا لتبييض اليدين والقدمين

المكونات المستخدمة فِيْ الخليط هِيْ كَمْا يلي

ملعقة كبيرة من النشا

قطرات من عصير الليمون المكون.

ملعقة ملح

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كيف تستعد