كريم تفتيح مضاد للتجاعيد والخطوط الرفِيْعة وشد منطقة تحت العين من أول استعمال

كريم التفتيح المضاد للتجاعيد، التجاعيد من أهم علامات بداية الشيخوخة، لكن بعض الفتيات والشابات يعانين من ظهُور التجاعيد بسبب بعض العوامل الخارجية والممارسات السيئة، والتي تظهر فِيْ سن متقدمة، و لذلك فإن الكثير من النساء على استعداد لتطبيق وصفات تساعدهن على التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة من خلال اتباع ما يلي

كريم تبييض مضاد للتجاعيد

المكونات

قطرات زيت زيتون.

قطرات عسل أبيض

بضع قطرات من الجلسرين.

كيف تستعد

تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء بحجم مناسب، حتى تحصل على قناع متجانس.

دلكي القناع على البشرة حتى يتم امتصاصه بالكامل.

احرصي على تطبيق هذه الوصفة مرتين فِيْ اليوم (مرة فِيْ الصباح ومرة ​​قبل النوم)، وستلاحظين بنفسك نتيجة الإحساس فِيْ شكل بشرتك، والاختفاء التدريجي لآثار التجاعيد .

وصفة عصير الليمون لازالة تجاعيد الوجه

كَمْية قليلة من عصير الليمون.

كيف تستعد

اعصري ليمونة كبيرة فِيْ وعاء بحجم مناسب.

اغمسي كرة قطنية فِيْ عصير الليمون المركز ثم امسحيها على بشرتك.

نفرك الجلد بحركات دائرية لطيفة، ونترك عصير الليمون على الجلد لمدة 10 دقائق.

اشطف الجلد بالماء الفاتر.

نكرر هذه الوصفة 2-3 مرات فِيْ الأسبوع، حتى نحصل على أفضل نتيجة ممكنة.

خل التفاح لتجديد شباب البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقتان كبيرتان من أي مرطب مناسب لنوع بشرتك.

كيف تستعد

امزج جميع المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء بحجم مناسب.

ننشر القناع الناتج على الوجه والرقبة واليدين ثم نتركه لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماما على بشرتك.

اغسل بشرتك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

أسباب ظهُور التجاعيد

ترجع أسباب ظهُور التجاعيد على الوجه واليدين بشكل خاص إلى فقدان الجسم لمرونته ورطوبته بسبب الانخفاض التدريجي فِيْ مستويات الكولاجين فِيْ الجلد بسبب بعض العوامل، منها التعرض المباشر المفرط للشمس، واستخدامه. من مستحضرات التجميل غير المناسبة لنوع البشرة والتدخين بالإضافة إلى نقص بعض المعادن والفِيْتامينات ومنها فِيْتامين (د 3).