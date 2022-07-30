كريم جهنمي لتبييض البشرة هتتفتح ٧ درجات وهِيْزيل سواد ١٠ سنين فاتوا ومش هِيْبقى فِيْها سمار

تبحث الكثير من النساء عن كريم لتفتيح البشرة من الجحيم، حيث أصبحت البشرة الفاتحة والبيضاء حَلْم كل فتاة، ولذلك تبحث الكثير من النساء والفتيات عن كريم يعمل بسرعة فِيْ تفتيح البشرة وتوحيد لونها وهذا ما سنتطرق إليه فِيْ هذا المقال، لكن من الضروري العناية بالبشرة بالإضافة إلى استخدام الكريمات للحصول على نتائج أفضل.

كريم تبييض بشرة الجحيم

هناك العديد من أنواع الكريمات التي تستخدم لتفتيح البشرة، وإليك أهم هذه الكريمات.

كريمة اللوز

يعمل كريم اللوز على تفتيح البشرة بشكل كبير لاحتوائه على فِيْتامين هـ.

كَمْا أن له دور فعال فِيْ علاج أكسدة الجلد لأنه مضاد للأكسدة.

يمكن تحضير كريمة اللوز بالطريقة التالية.

كيف تستعد

اطحن حوالي 5 حبات من اللوز حتى تصبح ناعمة.

ثم نخلط اللوز المطحون فِيْ كوب زبادي.

ثم تضاف 2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

ونضيف ملعقة صغيرة من العسل بعد ذلك.

قلّبي المزيج جيدًا ثم ضعي الكريمة فِيْ الثلاجة حتى تتماسك.

يستخدم الكريم ليلاً للحصول على أفضل النتائج.

يتم غسلها فِيْ الصباح الباكر بماء دافئ.

الكريم مناسب لمدة أسبوع إلى أسبوعين.

العسل وكريمة الأفوكادو

أظهرت دراسات مختلفة أن العسل من أفضل الأشياء التي يجب استخدامها لتفتيح البشرة.

يساعد العسل على ترطيب البشرة ونضارتها.

كَمْا يعمل على تجديد خلايا الجلد، لاحتوائه على مضادات الجراثيم.

كَمْا أنه يعمل على علاج حب الشباب وإزالة العيوب وتوحيد الجلد.

يتم تحضيره بالطريقة التالية.

كيف تستعد

اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الأفوكادو المفروم.

ثم أضيفِيْ ملعقة كبيرة من الزبادي الكامل لهم.

اخلطي المزيج جيدًا حتى تحصلي على مزيج ناعم.

ثم يوضع على الجلد لمدة نصف ساعة ويشطف بالماء الدافئ.

كريمات Azelaic و kojic acid

تعتبر الكريمات التي تحتوي على حمض الأزيليك وحمض الكوجيك من أفضل كريمات تفتيح البشرة.

يعمل على تقليل صبغة الميلانين فِيْ الجلد بنسبة جيدة.

ماذا تفعل للعناية بالبشرة