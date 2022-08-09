كريم سودو للوجه قبل النوم، يعتبر سودو كريم من ابرز واشهر الكريمات التي تستخدم لترطيب البشرة بفضل ما يضم ويحتويه من مكونات تساعد على ترطيب البشرة بفعالية وقوة جدا وهي تساعد بالتخلص من الرطوبة في البشرة وتساهم في تجديد خلايا الجلد، مثل اللانولين وزيت اللافندر ومن اجل ذلك دائما ينصح الأطباء باستعمال الكريم لعلاج الالتهابات البسيطة في الوجه و لترطيب البشرة وتفتيحها بشكل فوري في المناسبات.

مكونات كريم سودوكري

يتكون كريم سودوكري من بعض المكونات الطبيعية التي تجعله من الكريمات المميزة ومنها

ماء أكسيد الزنك.

كحول بنزيل مطبوخ.

ماء أكسيد الزنك.

زيت اللافندر.

بجانب زيت اللافندر.

كيفية استخدام كريم سودو للوجه قبل النوم

من أجل الحصول على الفوائد المتعددة لكريم Sudocre للوجه، يجب معرفة الطريقة الصحيحة التي يستخدم بها هذا الكريم، وهي كالتالي

في البداية، يتم غسل الجلد جيدًا بغسول مناسب للبشرة.

ثم يجفف الجلد بلطف.

ثم يتم توزيع طبقة من كريم Sudocre على الوجه عن طريق التحريك بحركات دائرية حتى يمتص الجلد الكريم.

يفضل دهن الكريم على البشرة 3 مرات على البشرة منها مرة قبل النوم.

يفضل وضع كريم سودو على الوجه قبل النوم وتركه من المساء حتى الصباح مع عدم تعريض الجلد لأشعة الشمس بعد وضع الكريم عليه.

فوائد كريم سودو للوجه

تفضل العديد من النساء استخدام كريم سودو للوجه قبل النوم لما له من فوائد مذهلة للبشرة، ومنها

يعمل هذا الكريم على توحيد لون البشرة والقضاء على تصبغات الجلد.

يحارب علامات الشيخوخة على الجلد ويزيل التجاعيد وعلامات التمدد.

يعالج البثور والبثور وغيرها من المشاكل المختلفة التي تصيب الجلد.

يخفي عيوب البشرة لذا يمكن الاعتماد عليه بدلاً من كريم الأساس.

يحتوي هذا الكريم على مكونات تقضي على رائحة العرق، لذلك يمكن الاعتماد على هذا الكريم للتخلص من رائحة العرق المزعجة.

يعالج التشققات والجروح وجفاف الجلد.

يعطي الجسم والبشرة رائحة منعشة.

يمكن الاعتماد عليه في تفتيح بعض مناطق البشرة مثل الكعبين والأكواع ومنطقة البكيني.

يمكن أيضًا تلطيف المناطق الحساسة بعد إزالة الشعر عن طريق وضع الكريم عليها.

كريم سودو والحمل

تسأل العديد من النساء اللواتي يرغبن في استخدام كريم Sudocre عما إذا كان هذا المنتج آمنًا للنساء أثناء الحمل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتج يتكون من مكونات طبيعية لا تضر بصحة بشرة الحامل أو الجنين، لذا فهو من الكريمات الآمنة للاستخدام أثناء الحمل.

آثار جانبية كريم سودو

تبحث العديد من النساء عن الآثار الجانبية لكريم سودو على الجلد لتجنب هذه الأضرار، وهي

وبحسب العديد من التقارير التي ذكرت هذا الكريم فإنه لا يسبب الكثير من الضرر للبشرة لاحتوائه على مكونات طبيعية.

ومع ذلك، فإن بعض الفئات تعاني من رد فعل تحسسي، وطفح جلدي، وانتفاخ، واحمرار في الجلد وحكة شديدة.

لكن هذه الأضرار لن تظهر إلا إذا تم خلط هذا المنتج ببعض المنتجات الأخرى.

لذلك يوصى باختبار أي منتج على الجلد، بما في ذلك كريم سودو، وذلك بوضع القليل منه على منطقة صغيرة من اليد وإجراء اختبار الحساسية.

يجب عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة عند وضع الكريم على الجلد، لأنه قد يتسبب في حروق الجلد إذا تعرض الجلد للشمس أثناء وضع الكريم عليه.

كما يجب عدم دهن هذا الكريم على الجلد الملتهب، لاحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي قد تزيد من التهاب الجلد.

كريم سودو للبشرة الدهنية

أصحاب البشرة الدهنية يسألون هل هذا الكريم مناسب لهم أم لا

يحتوي هذا الكريم على أكسيد الزنك، وهو من المواد التي يصعب امتصاصها في الجلد بسهولة، لذلك لا ينصح أصحاب البشرة الدهنية باستخدام هذا الكريم.

يحتوي هذا الكريم على مادة تسمى اللانولين، والتي يتم استخلاصها من دهن الأغنام، وهي مادة عازلة على الجلد.

هذا منتج جيد جدًا لمن يعانون من جفاف الجلد، لأنه يمنح البشرة الجافة الترطيب الذي تحتاجه.

كريم سوددو للكلف

يتميز هذا الكريم بقدرته على القضاء على الكلف والبقع على الجلد للأسباب التالية

يتكون هذا الكريم من زيت عرق السوس الذي يساعد في تفتيح وتوحيد لون البشرة.

كما يتكون من مجموعة من المكونات النشطة مثل Alpha Plus Cream و Bioderma White Cream، اللذين يحاربان الكلف والبقع على الجلد.

كريم التبييض sudo

لكل امرأة ترغب في الحصول على بشرة بيضاء وحيوية ونضارة عليها اتباع الوصفة التالية والتي تعتمد على كريم سودو

المكونات

علبة قشطة سودو.

علبة كريم فوكس.

10 مل من زيت اللوز المر.

كيف تستعد

اخلطي المكونات المذكورة أعلاه معًا حتى تمتزج جيدًا. اغسل الوجه جيداً وجففه برفق. ضعي كمية جيدة من هذا الخليط على الوجه والرقبة ودلكي بلطف. يترك من المساء حتى الصباح. كرر هذه الوصفة كل يوم للحصول على أفضل النتائج. يمكن أيضًا الاعتماد على هذه الوصفة لتفتيح المناطق الحساسة، وليس فقط تفتيح البشرة.

كريم سودوكريم وزيت اللوز

يمكنك الاستفادة من الفوائد العديدة لكريم سودو عند مزجه بزيت اللوز، وذلك من خلال ما يلي

المكونات

3 ملاعق كبيرة قشطة سودو.

2 ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

كيف تستعمل

اخلطي المكونات المذكورة أعلاه معًا حتى تمتزج جيدًا. توضع هذه المكونات على البشرة وتترك من المساء حتى الصباح. لا تعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد تطبيق هذه الوصفة. كرري هذه الوصفة على البشرة والمناطق الحساسة كل يوم لمدة أسبوع للحصول على البياض المطلوب.

يتوفر في الأسواق كريم سودو للوجه قبل النوم على ثلاثة اقسام والتي من الاحتمال استعمالها من أجل علاج مجموعة كبيرة من المشكلات والعناية بالبشرة كما من المستطاع الاعتماد على تلك الأقسام في حالة إن كان الشخص من أصحاب البشرة الدهنية والمتنوعة في الوقت الذي من المُمكن ألا يتوافق كريم سودو للوجه .