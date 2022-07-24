كريم طبيعي للتخلص من الحبوب والندبات الموجودة بالبشرة بمكونات منزلية

كريم طبيعي لازالة البثور والندباتقد يعاني الكثير من الأشخاص من وجود البثور على الوجه التي تسبب لهم الشعور بعدم الراحة، لذلك يلجأ الكثيرون إلى استخدام المواد الكيميائية للتخلص من البثور والندبات وجميع آثارها، ولكن قد يكون لدى الكثير منهم حساسية من الاستخدام المتكرر لهذه المواد. من الواضح أنها تسبب آثارًا سلبية لهم، لذلك يفضل الكثير منهم استخدام الوصفات المكونات الطبيعية التي تؤدي إلى نفس النتائج فِيْ أسرع وقت عند استخدامها مع مكونات بسيطة دون التأثير على الوجه عند استخدامها بشكل متكرر، وهذا ما سنتطرق إليه فِيْ هذا مقالة – سلعة. تابعونا لتعرف كيف يعمل الكريم.

كريم طبيعي لازالة البثور والندبات

يمكنك بسهُولة تحضير أفضل كريم طبيعي بمكونات بسيطة، فالمكونات الطبيعية لا تضر البشرة بل تغذيها، وتمنحها الرطوبة والنعومة المطلوبة، وتزيل البثور والندبات والتصبغات والتسمير، وذلك من خلال ما يلي

أحضر وعاءًا وأضف كل ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من القرفة.

ثم يخلطون جيداً ويوضع الخليط على البثور والندبات ويترك لمدة عشر دقائق على الأقل.

اغسلي وجهك جيدًا وكرري الوصفة لتحقيق أفضل النتائج.

يمكنك تحضير كريم بيكربونات من خلاله

ضعي ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز وأضيفِيْ القليل من الماء حتى تحصلي على عجينة.

يوضع على البثور والندبات ويترك لمدة عشر دقائق ثم يغسل الوجه جيداً ثم يرطب.

نصائح لعلاج البثور والندبات

يمكنك التخلص من الحبوب بسهُولة وبشكل دائم عن طريق القيام بما يلي

تحتاج إلى غسل وجهك عدة مرات فِيْ اليوم.

قم بعمل حمام بخار ساخن وبارد ثم قم بتبريده.

استخدم منشفة ناعمة على وجهك.

تجنب فرك الزهرة حتى لا تنتشر على الوجه.

شرب الكثير من الماء يوميًا يقلل من انتشاره.

تأكد من تناول الكثير من الأطعمة الصحية. تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة ولفترات طويلة.

أخيرًا تعرفنا على الكريم الطبيعي لإزالة البثور والندبات ومكوناته وطريقة تحضيره وتعلمنا نصائح لعلاج البثور والندبات حتى لا تتعرض للانتشار على الوجه.