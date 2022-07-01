كريم عبد العزيز “كيرة والجن” تجاوز كل التحديات.. وأحمد عز “فوق الوصف”

أعرب الممثل المصري كريم عبد العزيز عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ فِيْلم “كيرة والجن”، مشيرًا إلَّى أنه كان متحمسًا للمشاركة لأنها كانت ضخمة من الناحية الفنية والإنتاجية.

وقال عبد العزيز لـ “العرب اليوم” “صورنا الفِيْلم لمدة ثلاث سنوات، حدثت أشياء كثيرة وتوقفنا كثيرًا، لكن شركة الإنتاج سينرجي قدمت لنا والعمل بكل دعم”.

وأضافت الفنانة المصرية، “هذه ليست أول تجربة تعاون بيني ومروان حامد، فهُو شخص يستطيع” تغيير مظهر “أي ممثل يعمل معه ويمكن أن يجعلهم يلعبون أدوارًا غريبة بالنسبة لهم”. . واصفا إياه بأنه مثقف يعرف الشارع والأحداث التي تحدث فِيْ المجتمع.

وفِيْ حديثه عَنّْ أحمد عز، قال “انتشرت أخبار الخلافات بيننا، لكن ما يمكنني قوله هُو أنني اكتسبت صديقًا التقيت به فِيْ وقت متأخر. العمل معه ممتع للغاية، والأهم من ذلك أننا أصبحنا أصدقاء أكثر من أصدقاء.” فقط أعمل معه “.

حول تقديم الجزء الثالث من “الاختيار” ؛ وأكد أنه لم يتأثر بأي اعتداءات تعرضت له، وعلق قائلاً “نحن نحب بلدنا، وعَنّْدما تم عرض الخيار الثاني، كان هناك هجوم كبير عليّ وشتائم، لكن ذلك لم يغير رؤيتي فِيْ التقديم. الجزء الثالث. من نفس الشيء “.

يقدم كريم عبد العزيز شخصية “أحمد عبد الحي كيرة”، شخصية حرب العصابات المصرية عام 1900، وكان عالم كيمياء يتودد إليه الإنجليز بشدة، ومع تطور الأحداث تغيرت شخصيته إلَّى شخصية رجل حرب عصابات يدافع عَنّْ بلاده. .

وفِيْلم “كيرة والجن” بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وسيد رجب وهدى المفتي وأحمد مالك وآخرين، وهُو مأخوذ من رواية “1919” لأحمد مراد وإخراج مروان حامد. ، وتنتجها شركة سينيرجي.