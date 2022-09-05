كريم فهمي يظهر برومانسية مع زوجته بالساحل بعد أيام من أزمة صورته

وثق النجم المصري كريم فهمي صورة رومانسية مع زوجته دانيا البناوي، خلال إجازتهما الصيفِيْة فِيْ الساحل الشمالي، بعد أيام فقط من أزمة صورته مع شقيقه وزوجاتهم.

وظهر فهمي فِيْ الصورة التي نشرها عبر حسابه على “إنستجرام”، وهُو يقبل زوجته من رقبتها، مع تعليق “أنا بحبيبي”، هذا هُو اسم فِيْلمه الجديد مع الفنانة ياسمين رئيس.

أعرب كريم فهمي عَنّْ استيائه بعد تلقيه تعليقات كثيرة من بعض المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب صورة جمعها مع زوجته وشقيقه الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد.

وما أثار بعض الشكوك هُو ظهُور أحمد فهمي فِيْ الصورة وهُو يقف بجانب دانيا البناوي زوجة شقيقه كريم فهمي، فِيْما كانت الأخيرة بجوار هنا الزاهد زوجة شقيقه أحمد.

وأعاد النجم المصري نشر الصورة على صفحته على فِيْسبوك، من خلال إحدى الصفحات التي استخدمت الصورة تحت عَنّْوان “لن يخطر ببالك الجميع”، وكتب “أيها الناس انظروا إلَّى التعليقات. .

على الصعيد الفني، ينتظر الفنان المصري كريم فهمي العرض الأول لفِيْلمه الجديد “أنا لحبيبي” بطولة ياسمين رئيس، بعد تغيير اسمه من “لا فِيْسينا دي لا لونا”، وهُو عَنّْوان يصف إلَّى شخصية ياسمين رئيس فِيْ سياق أحداث الفِيْلم.

الاسم الجديد “أنا لحبيبي” يعبر عَنّْ حالة الارتباك التي تمر بها ياسمين رئيس، من خلال دورها فِيْ أحداث الفِيْلم الرومانسي، لاختيار حبيبها الحقيقي، بين النجم المصري محمد الشرنوبي وكريم فهمي. .

تدور أحداث فِيْلم “أنا لحبيبي” فِيْ إطار رومانسي، ويشاركه ياسمين رئيس بطولة محمد الشرنوبي، كريم فهمي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري. .

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي هُو فِيْلم “ديدو” الذي شارك فِيْه حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي وهدى المفتي ونور قادري وعمر شرقي وعدد من ضيوف الشرف. من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.