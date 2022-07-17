كريم كولاجين للبشرة منزلي من مكونات بسيطة وصحية

تبحث الكثير من النساء والنساء عن أفضل طريقة لتحضير وصفات تبييض البشرة وتنظيفها فِيْ المنزل، وكذلك طريقة تحضير الكريمات الطبيعية حتى يتمكنوا من مواجهة مشكلة التجاعيد التي تظهر على البشرة مبكراً، وأيضاً لأنهم يريدون ذلك. الحرص على أن تكون البشرة صحية ومرنة، ويتم تحضير الكريمات التي تحتوي على الكولاجين، وهِيْ من أفضل الكريمات التي ترغب جميع النساء فِيْ اقتنائها، حيث أن هذا للجسم بروتين مهم للبشرة يحافظ على الصحة. للبشرة والعضلات يمكن تحضير كريم الكولاجين بالمنزل بخطوات بسيطة سنتعلمها معكَمْ فِيْ السطور التالية.

مكونات كريم الكولاجين محَلْي الصنع

يمكن تحضير كريم الكولاجين فِيْ المنزل بخطوات بسيطة ومكونات سهلة، وهذه المكونات كالتالي

كوب زبادي.

سنحتاج أيضًا إلى ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة عسل.

وكذلك ملعقة كبيرة من مسحوق العلكة.

كيفِيْة صنع كريم الكولاجين للبشرة

فِيْ البداية يتم تحضير وعاء عميق، ثم نضع كوبًا من الزبادي، وملعقة كبيرة من العسل، ثم نضع مسحوق العلكة، ثم نضع النشا فِيْ النهاية.

نخلط جميع المكوّنات المذكورة جيداً حتى تمتزج تماماً، ونحصل على عجينة ناعمة وسلسة.

ثم ننشر المعجون على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.

بعد نصف ساعة، نغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ.

يفضل استخدام كريم يرطب البشرة وذو جودة عالية.

يمكننا تكرار الوصفة من وقت لآخر للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

مكونات لعمل كريم الكولاجين مع زبدة الشيا للبشرة

4 ملاعق كبيرة زبدة الشيا كبيرة الحجم.

2 كبسولة من فِيْتامين هـ.

ملعقة كبيرة زيت لوز.

3 ثلاث قطرات فقط من عصير الليمون الطازج.

كيفِيْة صنع كريم الكولاجين بزبدة الشيا للبشرة

نحضر وعاءًا مناسبًا، ثم نضع أربع ملاعق كبيرة من زبدة الشيا، ثم نضع كبسولات فِيْتامين هـ، ونضع أيضًا زيت اللوز وملعقة كبيرة من عصير الليمون فِيْ الوعاء.

يتم خلط جميع المكونات جيدًا معًا، حتى نحصل على مزيج أبيض مع قوام كثيف.

نضع الخليط على البشرة بعد تنظيفها وتجفِيْفها جيداً مع الحرص على تدليك البشرة بالكريم حتى يمتص الجلد الكريم جيداً.

اتركي الكريم على البشرة لنحو نصف ساعة، ثم اشطفِيْه جيداً بالماء الفاتر.

من الأفضل استخدام كريم الكولاجين وزبدة الشيا يومياً لضمان النتائج المرجوة.

أهمية كريم الكولاجين للبشرة

تسأل العديد من النساء أنفسهن هذا السؤال وباختصار يمكننا الإجابة أن كريم الكولاجين يساعد على تقوية البشرة ويزيد من مرونة الجلد ويضمن ترطيبًا كاملاً للبشرة، وذلك بفضل كريم الكولاجين الذي يحتوي على عناصر مهمة للبشرة تمنع ظهُورها. علامات الشيخوخة، ويساعد الكريم بشكل فعال فِيْ شد الجلد وتقليل التجاعيد التي قد تظهر عليه.