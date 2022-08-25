دهنه وحدة يومياً …حضري كريم لبان الدكر والنشا لتبيض وتفتيح الوجه والجسم والتخلص من تجاعيد الوجه وشد البشرة

دهنه وحدة يومياً …حضري كريم لبان الدكر والنشا لتبييض وتفتيح الوجه والجسم والتخلص من تجاعيد الوجه وشد البشرة، يعاني الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات من مشاكل تجاعيد الوجه لما يمر يوميا من الكثير من العوامل التي تؤدي إلى حدوث الكثير من مشاكل البشرة، مثل البثور، وتجاعيد، حيث يمكنك استخدام لبان الدكر والنشا لتبييض والذي يساعد بشكل كبير على تفتيح الوجه.

كريم اللثة والنشا لتبييض وتفتيح الوجه

إن استخدام قناع النشا والمطاط باستمرار وبشكل صحيح سيساعدك فِيْ الحصول على أسرع نتيجة لبشرة صافِيْة ونقية وناعمة، حيث ستلاحظ النتائج من أول استخدام، ويتميز هذا الماسك بسهُولة مكوناته وطريقة بسيطة فِيْ استخدامه. تحضير

المكونات

ملعقة كبيرة من اللبان.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كيف تستعد

بادئ ذي بدء، ضعي ملعقة كبيرة من اللبان فِيْ كوب من الماء واتركيها تنقع لمدة 24 ساعة على الأقل.

صفِيْ الماء وتخلصي من قطع البخور، ثم ضعي الماء المستخرج فِيْ إناء على نار خفِيْفة.

أضف ملعقة كبيرة من نشا الذرة واستمر فِيْ تقليب اللبان والنشا حتى تحصل على قوام كريمي متماسك.

ارفعي القناع عن النار واتركيه يبرد قليلًا، ثم أضيفِيْ ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحَلْو وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قم بتخزين القناع فِيْ وعاء محكَمْ الغلق حتى الاستخدام.

اغسلي وجهك جيدًا ثم ضعي القناع واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ويمكنك استخدام مرطب.

يوصى باستخدام القناع مرة واحدة فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد استخدام علكة السكر للبشرة

استخدام اللبان للبشرة له فوائد عديدة حيث أنه يساعد فِيْ علاج العديد من مشاكل البشرة وهُو أرخص بديل للعديد من منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن لذا فإن إدراجه فِيْ روتين العناية بالبشرة الأسبوعي سيساعدك فِيْ الحصول على النتائج التالية

توضيح توحيد لون البشرة والتخلص من السمرة الناتجة عن التعرض للشمس.

يمد البشرة بالكولاجين ويقاوم ظهُور التجاعيد.

يزيل المسام المفتوحة ويعيد نضارة البشرة وإشراقها.

هناك الكثير من الطرق لتفتيح الوجه ومسام البشرة، ولكن من أفضل الطرق كريم لبان الدكر والنشا لتبيض وتفتيح الوجه، ومفعوله قوي جدا، كما ويساعد توحيد لون البشرة والتخلص من السمرة .