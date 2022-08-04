كريم لبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة مكوناته بسيطة ومفِيْدة

كريم اللثة الكولاجين الطبيعي المذكر لتفتيح البشرة، نتحدث عن هذا فِيْ مقالنا اليوم، حيث أن تفتيح البشرة هُو حَلْم كل فتاة، وخاصة لمن هم على وشك الزواج، والكثير منهن يبحثن عن وصفات طبيعية. لا تترك أثراً سلبياً على البشرة بعكس المنتجات التي تباع فِيْ متاجر مستحضرات التجميل ورغم ارتفاع أسعارها إلا أنها تضر البشرة بشكل خطير، واليوم فِيْ هذا المقال سنقدم لكَمْ أفضل الوصفات الطبيعية للبشرة. أضواء كاشفة.

كريم الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة للرجال

من خلال المكونات التالية، يمكنك تحضير كريم كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة بشكل طبيعي ؛ يعمل هذا الكريم على إزالة التصبغات الجلدية ويعالج العديد من مشاكل البشرة، وهذه الوصفة كالتالي

ملعقة صغيرة من بخور الذكر بعد طحنه جيداً.

كَمْية ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

عصير ليمون ملعقة صغيرة منه.

ملعقة صغيرة من النشا.

كيف تستعد

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، والخطوات فِيْ النقاط التالية

يتم إحضار وعاء عميق ووضع العلكة والفازلين فِيْه.

قلّب المكونات جيدًا حتى تمتزج مع بعضها البعض.

ضعي باقي المكونات مع عصير الليمون الذي يعمل على تفتيح البشرة.

ثم نضع المزيج على الجلد ونتركه لمدة عشر دقائق.

اغسلي البشرة جيداً بالماء الفاتر وجففِيْها وضعي المرطب المناسب لنوع بشرتك.

كريم تفتيح البشرة و اللبان و النشا للرجال

يعالج هذا الكريم العديد من مشاكل البشرة، ويحتوي هذا الكريم على مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهذه المكونات هِيْ كالتالي

ملعقة كبيرة من مسحوق النشاء.

مقدار ملعقة كبيرة من العلكة الذكور.

2 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

كوب ماء متوسط ​​الحجم.

كيف تستعد

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل وصفة آمنة وطبيعية لتفتيح البشرة، وذلك من خلال ما يلي

نحضر حاوية مناسبة ونضع كلاً من الماء والعلكة الذكرية.

اترك هذا الخليط لمدة يوم كامل حتى يذوب تمامًا.

يصفى المزيج جيداً ويوضع النشا وماء الورد ويقلب جيداً.

يُغلى المزيج على نار هادئة ويقلب جيدًا حتى تحصل على خليط متماسك.

ارفعي المزيج عن النار واتركيه يبرد ثم أضيفِيْ زيت اللوز المر مع التقليب جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

اغسلي الجلد جيداً بالماء الفاتر، ثم جففِيْه وضعي المزيج بالتساوي مع مراعاة التدليك حتى يمتص الجلد الخليط.

اتركي الخليط لمدة عشرين دقيقة على الجلد.

ثم اغسل الجلد للتخلص من الخليط بالماء البارد.

فوائد مضغ العلكة والنشا للبشرة

لهذا الخليط فوائد عديدة أبرزها ما يلي