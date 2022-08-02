كريم لبان الذكر غني بالكولاجين لتفتيح وتبييض البشرة نتيجته سحرية

كريم اللثة للرجال غني بالكولاجين لتفتيح وتبييض البشرة. هذا ما تبحث عنه الكثير من الفتيات والنساء، فالبشرة البيضاء حَلْم لكل فتاة، لذلك تبحث الفتيات عن أفضل الطرق لتفتيح البشرة بشكل طبيعي من خلال الوصفات الطبيعية، لأنها مفِيْدة للبشرة. ضارة على عكس المنتجات التي تباع فِيْ متاجر مستحضرات التجميل والتي مع استمرار استخدامها تسبب سواد واحمرار والتهابات الجلد، واليوم من خلال هذا المقال سنقدم لكَمْ أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة بشكل طبيعي.

كريم اللثة غني بالكولاجين لتفتيح البشرة وتبييضها

من خلال بعض المكونات الطبيعية يمكن عمل كريم بخور غني بالكولاجين، ويعمل هذا الكريم على تفتيح البشرة بشكل كبير ومكوناته متوفرة فِيْ كل مكان، وهذه المكونات على النحو التالي

ملعقة كبيرة من مسحوق اللبان الرجالي.

كَمْية ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

مقدار ملعقة صغيرة من النشا.

مع ملعقة صغيرة ليمون.

كيف تستعد

من خلال الخطوات التالية يتم إعداد وصفة العلكة الذكورية، وهذه الوصفة بسيطة ولا تستهلك الكثير من الوقت والجهد، والخطوات هِيْ كالتالي

يتم استخدام العلكة المطحونة.

أحضر وعاءًا واسكب كلًا من العلكة والفازلين فِيْه، وحرك المكونات جيدًا حتى تتجانس.

أضيفِيْ باقي مكونات الوصفة تدريجيًا إلى الخليط أعلاه مع التقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

نضع المزيج على القشرة ونتركه لمدة خمس عشرة دقيقة حتى يجف تماما.

اغسل الجلد جيداً بالماء الفاتر.

وصفة للعلكة الذكورية والكركَمْ لتفتيح البشرة

هذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة ومكوناتها بسيطة، وهِيْ كالتالي

ملعقة علكة مهروسة.

ملعقة صغيرة من الكركَمْ.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

النشا للحصول على ملعقة صغيرة منه.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

كيف تستعد

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل خليط تفتيح البشرة دون الإضرار بالبشرة، والخطوات كالتالي