كريم لبان الذكر غني بالكولاجين للبشرة سيغنيكي عن جميع الماسكات علاج التجاعيد والحبوب من أول استعمال

كريم اللثة للرجال غني بالكولاجين، وتسعى معظم النساء والفتيات إلى وضع أقنعة غنية بالكولاجين، حيث يساهم الكولاجين بشكل أساسي فِيْ شد البشرة وإعطائها مظهرًا حيويًا وجذابًا، ومكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة. يعتبر فعالاً فِيْ وضع أقنعة البشرة إما بمفردها أو ممزوجة بعناصر طبيعية أخرى، فهِيْ آمنة تماماً وصحية للبشرة، وفِيْ علاج المناطق الأكثر عرضة للتسمير مثل المنطقة الواقعة تحت العينين. والمنطقة المحيطة بالفم.

كريم اللثة غني بالكولاجين للرجال

المكونات

ملعقتان كبيرتان من اللبان.

بعض الماء

قطعة من القطن.

كيف تستعد

اطحن العلكة حتى تتحول إلى مسحوق.

اخلطي مسحوق العلكة مع القليل من الماء حتى يذوب تمامًا.

ضعي خليط اللبان والماء فِيْ وعاء معدني على نار متوسطة.

انتظر حتى يغلي الخليط.

ارفعي المزيج عن النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

اغمسي قطعة من القطن فِيْ خليط اللثة ثم امسحيها على بشرتك بحركات دائرية لطيفة.

اغسل بشرتك بالماء الفاتر.

من الأفضل وضع هذا القناع ليلاً قبل النوم وغسله فِيْ الصباح الباكر.

وصفة زيت اللبان والترمس

نصف ملعقة زيت اللبان.

نصف ملعقة كبيرة زيت ترمس.

ملعقة كبيرة زيت ورد.

كوب من زيت اللوز المر.

كيف تستعد