كريم لبان الذكر غني بالكولاجين يغنيكي عن كل الكريمات ويجعل بشرتك كبشرة الأطفال 

كريم اللثة الذكوري غني بالكولاجين، نتعرف على أهميته من خلال الفقرات التالية، حيث أن هذا المكون الطبيعي من أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل على تحسين مستوى نضارة البشرة، وهناك عدة وصفات مختلفة له. الصمغ، ومن خلال هذا التقرير التالي نشرح أهم الخلطات الفعالة ذات التأثير المميز فِيْ الحصول على بشرة نضرة خالية من التصبغ، وتعمل على توحيد لون البشرة ومنع تعرضها لخطر الشيخوخة المبكرة.

كريم اللثة غني بالكولاجين للرجال

يمكن الوثوق بكريم اللبان للبشرة فِيْ وصفته الطبيعية التي تعزز نضارة الوجه، ويمكن تحضيرها على النحو التالي

المكونات

ربع كوب من لبان الذكر منقوع.

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة قطرات ليمون

ملعقة كبيرة من الزبادي

كيف تستعد

يتم إحضار الحاوية المناسبة.

ضعي الزبادي مع البخور المنقوع للذكور.

التقليب بين المكونين.

أضف قطرات الليمون مع التحريك.

عن طريق تجانس المكونات، يكون هذا القناع جاهزًا للتطبيق.

يمكن وضع الخليط مرتين فِيْ الأسبوع.

• يعمل الخليط على شد الجلد والقضاء تمامًا على ترهل الوجه.

وصفة نقع اللثة الذكورية وزيت الأفوكادو لتبييض البشرة

يمكن لكل فتاة الاستفادة من هذا المزيج الطبيعي الذي نحتاج فِيْه إلى المكونات التالية

غارقة فِيْ علكة الذكور بقدر ربع كوب.

ملعقتان كبيرتان من زيت الأفوكادو.

مكون زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

كيف تستعد

يذوب شمع العسل فِيْ حمام ماء ساخن فِيْ وعاء مناسب.

توضع الكَمْية المذكورة من بخور المذكر المنقوع، ثم يخلط المكونان.

نضع كَمْية زيت جوز الهند مع باقي المكونات مع التقليب المستمر للمكونات.

بعد تحضير الخليط، يوضع على الفور لمدة 10-15 دقيقة، ثم يغسل الجلد بماء فاتر.

أهم فوائد نقع البخور الذكوري للبشرة