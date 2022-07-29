كريم لتبيض اليدين والرجلين والتخلص من سواد المفاصل نهائيا من أول استعمال 

كريم لتغير لون اليدين والقدمين، مظهر اليدين والقدمين بشكل غير لائق ونظيف يزعج الفتيات والنساء، حيث أن اليدين والقدمين من الأماكن التي تظهر عند مغادرة المنزل وبالتالي فهِيْ أكثر عرضة للتلوث وأشعة الشمس، ولإزالة الأتربة عنها، تحتاج الفتيات إلى وصفات تنظيف قوية، لأن تراكَمْ هذا الغبار يؤدي إلى تغميق لون البشرة، وتنظيف اليدين والقدمين بالماء والصابون فقط لا يمكن إزالة هذه البقع الداكنة، وتحتاج الفتيات إلى وصفات قوية إعادة اليدين والقدمين لجمالها الطبيعي، لذلك تبحث كل فتاة وامرأة عن أقنعة تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة والبقع الداكنة من بشرة اليدين والقدمين، لذلك سنشرح أفضل هذه الوصفات خلال هذا المقال.

كريم تبييض اليدين والقدمين

يشكو كثير من الناس من اسمرار الجلد فِيْ الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وهُو من العوامل الرئيسية فِيْ تغير لون بشرة اليدين والقدمين لأنهم من الأماكن التي يتعرضون لها، إزالة كل هذه الطبقات السوداء نحتاج إلى وصفات تحتوي على مكونات مفِيْدة للبشرة والتي تساهم فِيْ إزالة خلايا الجلد. مناسب لجميع أنواع البشرة، ويجب أن توفر مكونات الوصفة الخاصة بتبييض اليدين والقدمين ما يلي.

المكونات

نصف كوب عصير ليمون.

ملعقتان كبيرتان من ملح الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ملح إبسوم.

نصف كوب خل.

ماء ساخن.

ملعقة صغيرة من دم الُغُزال.

حجر تنظيف القدم.

طريقة تحضير كريم لتبييض اليدين والقدمين

يساعد عصير الليمون على قتل البكتيريا التي تعتبر العامل الرئيسي فِيْ سواد البشرة، كَمْا يساعد الليمون والملح الإنجليزي على تفتيح لون البشرة على اليدين والقدمين بسرعة، ومن خلال المكونات السابقة المتوفرة فِيْ معظم المنازل يمكن تفتيح لون البشرة بسرعة. ، وطريقة الاستخدام هِيْ اتباع الآتي.