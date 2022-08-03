كريم مزيل العرق الطبيعي برائحة من أصل الطبيعة لا يظهر أي رائحة كريهة لمدة ٣ أيام

فِيْ ظل الارتفاع الحاد فِيْ مستحضرات التجميل بما فِيْ ذلك العطور ومزيلات العرق وأدوات المكياج التي لا غنى عنها لشريحة واسعة من المواطنين، تحول الاهتمام إلى مكونات من الطبيعة لاستخدامها كبدائل مفِيْدة للمنتجات الصناعية، خاصة بعد سعر عبوة مزيل العرق يصل وزنها إلى خمسين رطلاً والخطوط التالية هِيْ بعض المواد الطبيعية الفعالة فِيْ إزالة رائحة العرق لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أيام.

كريم مزيل العرق الطبيعي

(وصفة مزيل المسك العراقي)

كثير من الناس يجهلون فوائد الشب للجسم، حيث أنه يحتوي على العديد من الخصائص التي لا تقضي على رائحة العرق فحسب، بل تعمل أيضًا على تفتيح البشرة وفتح المسام المغلقة.

يمكن الحصول على الشب المطحون من خلال انتشار محَلْات العطور وخلطه بكَمْية قليلة من المسك ثم تخزينه فِيْ وعاء محكَمْ الغلق.

يفضل حفظها فِيْ علبة بودرة الأطفال لسهُولة الاستخدام، حيث تحتوي هذه العبوة على عدد من الثقوب.

وصفة مزيل العرق بالليمون

يمتاز الليمون بفعاليته فِيْ تفتيح البشرة، بالإضافة إلى كونه يدخل فِيْ تحضير مزيلات العرق كَمْكون مهم من مكونات الطبيعة، ويمكن استخدامه لهذا الغرض عن طريق تنظيف منطقة الإبط بشكل جيد.

وصفة مزيل العرق بالليمون مبنية على خلط المرطب بعصير الليمون، حيث يمكنك استخدام المزيج للفرك تحت كل إبط.

ثم اغمس قطعة قطن فِيْ المحَلْول وامسح منطقة الإبط، وللحصول على أفضل النتائج يوصى بتكرار هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

وصفة مزيل العرق مع النفط الخزامى