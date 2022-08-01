كريم نيفِيْا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين 

كريم فرد الشعر من نيفِيْا، تنفق النساء والفتيات الكثير من المال للحصول على شعر ناعم كالحرير، سواء كان ذلك بالذهاب إلى صالونات التجميل ومصففِيْ الشعر، أو شراء منتجات فرد الشعر فِيْ الصيدليات أو السوبر ماركت، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الطرق تسبب تدمير وتساقط الشعر بشكل كبير. نسبة عالية من النساء، وهذا لا يعود إلى ما كان عليه من قبل، بل يزداد سوءًا بمجرد انتهاء مفعول هذه المنتجات.

كيفِيْة استخدام كريم نيفِيْا لفرد الشعر الكثيف

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم نيفِيْا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقة كبيرة زيت لوز.

كيف تستعد

اخلطي المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء جيد الحجم، حتى تحصلي على قناع ملمس متجانس.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم وزعي القناع الناتج على جميع أجزاء شعرك، مع التركيز على الجذور والأطراف.

مشطي شعرك المغطى بالكريم بمشط واسع الأسنان ثم غطي شعرك بكيس بلاستيك.

اتركي الكريم على شعرك لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

كرري هذه الوصفة مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

كريم نيفِيْا وزيت الزيتون لفرد الشعر

علبة كريم نيفِيْا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت سمسم.

1 ملعقة كبيرة من الفازلين الأصلي.

ملعقة كبيرة زيت الخروع.

ملعقة ونصف من النشا.

كيف تستعد