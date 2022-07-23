كريم نيفِيْا للشعر المجعد اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلال ساعتين

كريم نيفِيْا للشعر المجعد تبحث الفتيات عن وصفات لفرد الشعر وهذا بديل للكريمات أو صنع بروتين للشعر حيث أن الشعر الخشن والمجعد يسبب التعب الشديد عند الفتيات والنساء والأطفال عند تمشيطه ولا يمكن يمكن فك تشابك الشعر بسهُولة ويحتاج إلى كريمات قوية تساعد فِيْ تسهِيْل فرده وجعله أكثر نعومة، لذلك تميل الفتيات إلى البحث عن كريمات تمليس الشعر غير الضارة وكذلك الرخيصة، ويعتبر كريم نيفِيْا من أفضل الكريمات التي تساعد فِيْ تفتيح الشعر اللون. بشرة الوجه بالإضافة إلى ترطيب الشعر والتخلص من النهايات الخشنة، وكنتيجة للبحث الكبير عن الطريقة، سنعرض لك طريقة كريم نيفِيْا سينجل هِيْر خلال هذه المقالة.

كيفِيْة استخدام كريم الشعر من نيفِيْا للشعر المجعد

تستخدم العديد من الفتيات كريم نيفِيْا لترطيب بشرة الوجه وتفتيح لونها، فهُو مرطب ممتاز ولا يسبب ظهُور بثور أو علامات على الجلد، كَمْا يستخدم هذا الكريم السحري لترطيب البشرة الخشنة وغير الملساء. للشعر أيضًا، حيث يمكن استخدامه فِيْ أكثر من وصفة، ومكونات وصفة كريم واحدة هِيْ Nivea لفرد الشعر فِيْ الوصفات التالية.

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم نيفِيْا.

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة زيت زيتون.

زيت الخروع ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير وصفة كريم نيفِيْا للشعر المجعد

كريم نيفِيْا من الكريمات التي لا تحتوي على مكونات ضارة، فهُو يحتوي على فِيْتامينات تساهم فِيْ تفتيح لون البشرة، وهذه الفِيْتامينات تساهم فِيْ تغذية الشعر وتسهِيْل استقامة الشعر، تماماً كَمْا تساعد الزيوت فِيْ تغذية الشعر من الرأس وتزيد من شخصيتك، لذلك يمكن الاعتماد على هذه الوصفة السحرية على الشعر الفردي بسرعة، ويمكن صنع الوصفة واستخدامها باتباع الخطوات التالية.