كريم نيفِيْا والقهُوة للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم وقهُوة نيفِيْا للوجه، فِيْ المسام مما يؤدي إلى إغلاقها، وتغذي القهُوة الخدين، وتعمل على تفتيح المناطق الداكنة خاصة تحت العينين وحول الفم، بينما يعمل كريم نيفِيْا على تفتيح البشرة بفاعلية صافِيْة. من أول استخدام، ويعمل على تفتيح وإشراق مظهر الوجه كريم قهُوة نيفِيْا من أجمل الوصفات التي يتم تنفِيْذها بشكل دائم لعلاج جميع مشاكل الوجه وخاصة لتفتيح البشرة السمراء. .

نيفِيْا كريم الوجه والقهُوة

يمكن تحضير خليط مع كريم وقهُوة نيفِيْا للحصول على بشرة بيضاء على النحو التالي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من البن المطحون.

عبوة من كريم نيفِيْا.

5 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

2 ملاعق كبيرة من الجلسرين.

كيف تستعد

فِيْ نفس جرة كريم نيفِيْا نضيف باقي المكونات.

ثم حرك المكونات حتى تمتزج.

يمكن حفظ هذا الخليط فِيْ الثلاجة أثناء وقت الاستخدام.

كل يوم فِيْ الصباح نضع طبقة من الخليط على البشرة السمراء.

ثم نقوم بحركات دائرية لمدة 3 دقائق على التوالي.

ثم نترك المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف.

ثم اشطف الجلد بالماء البارد.

ثم نقوم بترطيب البشرة بزيت الزيتون.

كرري الوصفة كل يوم قبل مغادرة المنزل لمدة شهر متواصل للحصول على بشرة مشرقة.

كريم وقهُوة نيفِيْا لتبييض البشرة الفوري

يعتبر هذا الخليط من أروع الوصفات لتفتيح البشرة السريع، ويتم تحضير خليط القهُوة والكريمة من نيفِيْا على النحو التالي

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق البن المطحون.

ملعقة كبيرة من كريم نيفِيْا.

زبادي

كيف تستعد