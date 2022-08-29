“كسر الأرز”.. الهند تثير ذعر نصف سكان العالم بقرار مرتقب

تُظهر حملة الهند المحتملة على صادرات الأرز أن أكبر المصدرين فِيْ العالم يحاولون معالجة التضخم المحلي دون التسبب فِيْ ذعر عالمي.

من المقرر أن تناقش الحكومة الهندية فرض قيود على صادرات الأرز الجزئي، والذي يمثل أقل بقليل من 20٪ من صادرات البلاد، وفقًا لبلومبرج نيوز.

اضطراب

ويشير الخبراء إلَّى أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تسبب اضطرابات فِيْ أسواق المحاصيل العالمية وتفاقم أزمة الجوع، لكن تأثيرها أقل حدة من فرض قيود على جميع صادرات الأرز.

تمثل الهند 40٪ من تجارة الأرز فِيْ العالم، لذا فإن أي تغيير فِيْ سياستها التصديرية سيكون له تأثير كبير على مليارات الأشخاص الذين يعتمدون على هذا الغذاء الأساسي.

خلال أزمة الغذاء (2007-2008)، أوقفت الهند صادرات الأرز، مما دفع منتجين آخرين مثل فِيْتنام إلَّى أن يحذوا حذوها. أثار هذا عمليات شراء مسعورة، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الأرز إلَّى أكثر من 1000 دولار للطن، أي أكثر من ضعف المستوى الحالي.

الأرز هُو الغذاء الأساسي لأكثر من نصف سكان العالم، وخاصة فِيْ آسيا.

لن يؤدي إلَّى أزمة

قال بيتر تيمر، الأستاذ الفخري بجامعة هارفارد الذي ساعد فِيْ تحديد سياسات استجابة الحكومات الآسيوية للأزمة فِيْ ذلك الوقت، إن القيود المحتملة على الأرز المكسور من غير المرجح أن تؤدي إلَّى أزمة مماثلة لما حدث فِيْ عامي 2007 و 2008.

وقال “أعتقد حقا أن هذه طريقة مسؤولة للغاية بالنسبة للهند للعمل، وأشك فِيْ أنه سيكون هناك الكثير من الانتقادات الخارجية”.

أكبر منتج للأرز فِيْ العالم

الصين هِيْ أكبر منتج للأرز فِيْ العالم بإنتاج سنوي قدره 211 مليون طن.

وتأتي الهند فِيْ المرتبة الثانية بإنتاج 158 مليون طن سنويا، وتأتي فِيْ المرتبة الثالثة إندونيسيا بإنتاج 77 مليون طن، ثم بنغلاديش بإنتاج 52 مليون طن، تليها فِيْتنام بإنتاج 43 مليون طن.

أكبر مصدر أرز

تحتل الهند المرتبة الأولى فِيْ العالم من حيث صادرات الأرز التي تمثل 30.1 فِيْ المائة من إجمالي صادرات الأرز فِيْ العالم بقيمة 7.4 مليار دولار فِيْ عام 2022.

تعد تايلاند ثاني أكبر مصدر للأرز، حيث بلغت صادراتها من الأرز فِيْ عام 2022 ما نسبته 22.7٪ من إجمالي صادرات الأرز العالمية، بقيمة 5.6 مليار دولار أمريكي.

تحتل فِيْتنام المرتبة الثالثة، حيث بلغت صادراتها من الأرز فِيْ عام 2022 ما نسبته 9٪ من إجمالي صادرات الأرز العالمية، بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي.

وتأتي باكستان فِيْ المرتبة الرابعة، حيث بلغت صادراتها من الأرز فِيْ عام 2022 ما نسبته 8.2٪ من إجمالي صادرات الأرز العالمية، بقيمة 2 مليار دولار.