كسوة الكعبة.. أغلى ثوب في العالم يُحاك بأيدٍ فنية سعودية

أقيم مساء الجمعة حفل استبدال كسوة الكعبة، ونقل الغطاء إلى الكعبة مع قدوم العام الهجري الجديد، فيما شاهد العالم الإسلامي، في بث مباشر، حفل استبدال الغلاف. الكعبة المشرفة التي استغرقت 4 ساعات ليحل محل غطاء الكعبة بأغلى فستان في العالم.

أغلى فستان في العالم.

تتكون الكسوة من أربع قطع، تغطي كل قطعة جانبًا واحدًا من الكعبة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة. يمر تصنيعها بعدة مراحل ؛ يتم تجميع قماش الجاكار لتشكيل الجوانب الأربعة للكسوة، ثم يتم ربط الحزام وقطع الستارة به تمهيدًا للتركيب فوق الكعبة.

عدد قطع الحزام الذي يغطي الكعبة 16 قطعة، 6 قطع، 12 مصباح أسفل الحزام، 4 أسدية موضوعة في زوايا الكعبة، و 5 مصابيح “الله أكبر” في أعلى الحزام. .. أسود. الحجر بالإضافة إلى الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

يتم حياكة وتطريز ثوب الكعبة المشرفة كل عام بخيوط من الحرير والذهب والفضة وبأيدي كوادر وطنية مؤهلة. ويوجد العديد من أقسام مجمع الملك عبد العزيز لتغطية الكعبة المشرفة منها مذاهب التحلية والصباغة والمختبر والطباعة والتطريز. وكان من أبرز هذه الأقسام قسم النسيج الذي يعمل على نسيج الثوب الخارجي. من الكعبة المشرفة عبر مراحل فنية ومقننة مختلفة، وبكوادر وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

يقوم القسم بإنتاج النسيج الخارجي للكعبة بواسطة آلة “الجاكار” التي تنتج نوعين من القماش، يحتوي الأول على عبارات وآيات منسوخة من القرآن تسمى القماش المنقوش، والآخر فارغ ليتم تطريزه.

وهذه هي المرة الأولى بعد صدور توجيهات رسمية بتغيير موعد الاستبدال من ليلة 9 ذي الحجة إلى بداية العام الهجري، وأشرفت رئاسة الحرمين على مراسم استبدال الكسوة.

الإشراف على خياطة وتطريز ثوب الكعبة.

تشرف رئاسة الحرمين الشريفين على نسج وتطريز وتجهيز ثوب الكعبة، عبر أقسام مختلفة وآلات حديثة، حيث يصل عدد العاملين في صناعة ثوب الكعبة إلى 220 مصنعاً وإدارياً.

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أن القيادة الرشيدة فاعلة في كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وأنه قدم الكعبة. معظم اهتمامه بالعناية بها والمحافظة على لباسها، واستبدالها بأخرى جديدة كل عام، لأنها قدسية عظيمة على كل المسلمين.

تم استبدال غطاء الكعبة في بداية العام الهجري بـ “الفستان الأغلى ثمناً”، وهو مصنوع من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ بالأسود والمزين بآيات قرآنية وزخارف إسلامية مطرزة بتطريز ذهبي بارز. يبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً وفي الثلث العلوي منه حزام عرض 95 سم وطوله 47 متراً ومكون من 16 قطعة محاطة بمربع بزخرفة إسلامية.

وستر الكعبة وتجديدها السنوي من الخدمات المتعارف عليها، على غرار ما فعله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه بعد مال المسلمين. على مر السنين، اكتسبت الكسوة طابعًا خاصًا ووصفًا، وكان لها العديد من الأشكال والمواصفات، وكان لكل عصر وصف خاص يميزها، حتى جاء العصر السعودي المزدهر برعايته للحرمين الشريفين ومقدساته، الغرض منه.

لكل قماش بطانة تحضيراته الأولية من خيوط السداة، والتي تختلف من نسيج إلى آخر من حيث الكثافة والعرض والنوع.

الآلات المستخدمة في صناعة الملابس.

ومن الالات المستخدمة في مصنع كسوة ماكينة اللف الاوتوماتيكية التي تحول خيوط الشلل الى بكرات ثم الة اللف والربط وآلة التبطين الداخلية وهناك ماكينة نسج تعمل في نسج الحرير الناعم للحزام. من ثوب الكعبة.

غطاء الكعبة المشرفة منسوج من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ بالأسود ومزين بآيات قرآنية وزخارف إسلامية مطرزة بخيوط ذهبية.

وعملية تغيير الكسوة تسبقها تحضيرات متناغمة ومتكاملة من قبل الجهات المختصة في رئاسة الحرمين الشريفين ومجمع الملك عبد العزيز لتصنيع الكسوة، وتمر بعدة مراحل تهدف إلى ضبط الجودة. أحدث التقنيات الحديثة لضمان أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين.