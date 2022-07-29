كشف حساب بنك الأهلي المصري، توفر خدمة الكشف الإلكتروني لعملاء البنك الأهلي المصري، الاستفسار على معلوماتهم ومعاملاتهم البنكية في أي وقت وأي مكان، تيسيراً منه على عملائه في معرفة تحركات أموالهم ومعاملاتهم، في عصر تغلب عليه السرعة والتطور الرقمي وأوضح البنك الأهلي لعملائه طريقة الاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني للحسابات والبطاقات.

كشف حساب البنك الأهلي المصري

يتم عمل كشف حساب البنك الأهلي المصري من خلال 3 طرق يقدمها البنك ؛ من أجل أن تتناسب مع فئات العملاء المختلفة، فإن هذه الطرق هي

1- الذهاب إلى فرع البنك الأهلي

تنتشر فروع البنك الوطني في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يوجد للبنك فرع في كل مدينة تقريبًا، وقد يصل عدد فروع البنك في بعض المدن إلى 4 أو 5 فروع.

يتوجه العميل إلى أحد فروع البنك الأهلي القريبة منه ويجب أن يكون بحوزته بطاقته الشخصية، ثم يقوم العميل بتقديم طلب لاستخراج كشف ببيانات حسابه المصرفي.

يقوم البنك بالرد على طلب العميل على الفور، ويزوده بورقة رسمية عن حسابه تحتوي على جميع بيانات العميل ومعاملاته المالية، من سحب وإيداع واستلام الأموال الخارجية، وتاريخ ووقت كل معاملة دقيقة، وكافة المعلومات الأخرى. .

2- الاتصال بخدمة العملاء

يسعى البنك الأهلي إلى توفير الراحة لعملائه وتخفيف عناء الازدحام والانتظار لساعات طويلة وتعطيل عملهم. لذلك خصص البنك الأهلي رقمًا ساخنًا (19623) يستطيع العملاء من خلاله التواصل معه، والجدير بالذكر أن هذا الرقم متاح للاتصال به على مدار الساعة. اليوم الرابع والعشرون.

وبالتالي، فإن أي عميل يرغب في الكشف عن حساب البنك الأهلي المصري يمكنه الاتصال بهذا الرقم في أي وقت والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء بالبنك. سيطلب الموظف أولاً من العميل الإفصاح عن بعض البيانات الضرورية مثل رقم البطاقة الشخصية وتاريخ آخر معاملة تمت في الحساب وأسئلة أخرى.

ثم يقوم الموظف بكشف جميع بيانات الحساب للعميل والإجابة على أي سؤال قد يطرحه.

3- خدمة الأهلي نت

من أبرز الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه، والتي من خلالها يمكن للعميل معرفة رصيده البنكي تلقائيًا.

حيث تصل إليه جميع بيانات حسابه أو مجموعة حساباته، إذا كان لديه عدة حسابات بنكية، تصل عبر بريده الإلكتروني بشكل دوري.

كيفية تفعيل خدمة الاهلي نت

تم تفعيل خدمة الأهلي نت لغرض الإفصاح عن حساب البنك الأهلي المصري من خلال الخطوات التالية

لتفعيل هذه الخدمة، يجب على العميل أولاً التوجه إلى أحد فروع البنك والتحدث إلى أحد موظفي خدمة العملاء هناك.

سيأخذ الموظف البيانات اللازمة لإتمام اشتراك العميل في الخدمة.

يستقبل العميل رسالة (sms) على هاتفه تسجل رقمه عند الاشتراك في الخدمة، وتحتوي الرسالة على كود الدخول لموقع البنك الأهلي.

عند الدخول، سيُطلب من العميل إدخال رقم بطاقته الشخصية ورقم هاتفه المسجل لدى البنك.

بمجرد أن يضغط العميل على أيقونة “تنفيذ”، سيتم إرسال رمز الحماية (OTP) إلى رقم هاتفه.

يقوم العميل بعد ذلك بإدخال هذا الرمز في مربع مكتوب عليه “أدخل رمز التحقق”، ثم يضغط على رمز “تنفيذ”.

سيُطلب من العميل إدخال عنوان بريده الإلكتروني الذي يرغب في تلقي رسائل البريد الإلكتروني عليه.

سيتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني مرة أخرى للتأكيد، ثم سيتم الضغط على حقل “التحقق من البريد”.

ثم يتحقق العميل من بريده الإلكتروني للحصول على رمز الحماية (OTP)، والذي سيكتبه في المكان المحدد بالموقع، ثم يضغط على “تأكيد رمز التحقق”.

إذا رغب العميل في طباعة معلومات حسابه على الورق، يمكنه الضغط على “نعم” للطباعة.

للاشتراك في الخدمة، يجب على العميل قبول شروط وأحكام الخدمة من خلال النقر على زر “أوافق”.

سيطلب الموقع من العميل إدخال بعض الأرقام والرموز في المكان المخصص لها، للتأكد من أن مقدم الطلب ليس روبوتًا.

بمجرد أن يضغط العميل على زر “تنفيذ”، يكون قد سجل طلبه للاشتراك في الخدمة.

ستتلقى رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بالعميل تفيد بأنه قد تم تفعيل الخدمة خلال 24 ساعة فقط.

علما أنَّه يتم تطبيق تكاليف الدورية لمعرفة الحساب الإلكتروني «الشهري»، في حالة امتلاك العميل حسابات ذات دوريات كشف حساب «شهري، أو نصف سنوي» كما سيتم بعث كشف الحساب الإلكتروني على الحساب الالكتروني للعميل الذي تم تحديثه من عميل البنك الأهلي أثناء تشغيل الخدمة.