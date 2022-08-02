كشف حيثيات معاقبة الاتحاد وحمد الله.. والحائلي يجهز مفاجأة للنصر

نشرت لجنة احتراف وشروط اللاعب، أسباب عقوباتها على الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، إثر شكوى نادي النصر.

وكشفت “المهنية” عَنّْ 4 عقوبات رسمية فِيْ حالة الفوز. اعلاه ايقاف حمدالله “4 اشهر”، والحرمان من تعاقدات نادي الاتحاد فِيْ الشتاء المقبل ميركاتو.

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عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

* أسباب معاقبة الاتحاد بحمد الله

وكشف “الاحتراف” أن الاتحاد تفاوض مع حمدالله، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول فِيْ نادي النصر.

ولفت إلَّى أن العميد لم يقدم للجنة أي دليل مكتوب. للحصول على موافقة النصر فِيْ التفاوض مع النجم المغربي.

وأشار “المحترف” إلَّى أنه تحقق من صحة التسجيلات التي قدمها نادي النصر بعد مقارنتها بـ “البصمة الصوتية”.

– فكَيْفَ سيرد الاتحاد على نادي النصر

وفِيْ هذا السياق، قدم الإعلامي الرياضي عادل المرضي مفاجأة سارة لجمهُور الاتحاد، بخصوص الطعَنّْ أمام مركز التحكيم الرياضي.

قررت الإدارة الاتحادية تقديم استئناف إلَّى مركز التحكيم الرياضي ؛ رفع عقوبات لجنة الاحتراف السعودية.

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وأكد المرضي فِيْ تصريحات متلفزة أن “الاحتراف” لا يمكن أن يثبت تحريض النقابة للنجم المغربي على مغادرة قلعة العالم.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن القضية تحولت من تحريض إلَّى مخالفة تفاوض مكتوب.

وأضاف “النصر وافقت على مفاوضات النقابة مع الحمد الله … لكن إدارة أنمار الهِيْلي لم تحصل على أدلة مكتوبة تشير إلَّى ذلك مما جعلها عرضة للعقاب”.

واعتبر عادل المرضي أن موقف نادي الاتحاد فِيْ الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي قوي للغاية.