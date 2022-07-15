كشف سبب انسحاب كاريس بشار من مسلسل “زقاق الجن”

كشفت شركة MB للإنتاج الفني عَنّْ أسباب انسحاب الفنان السوري كاريس بشار من بطولة مسلسل “زي الجن” تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق.

ووصفت الشركة فِيْ بيان لها انسحاب كاريس من دورها المكلف بها فِيْ المسلسل بأنه خسارة كبيرة لها، مشيرة إلَّى الاتفاق المبدئي معها للعب الدور، وهُو ما دفع الشركة إلَّى إعلان انضمامها إلَّى مسلسل عائلة عائلة. .

وبحسب بيان شركة الإنتاج، فإن سبب الانسحاب هُو وجود ظروف عائلية لكاريس بشار وعائلتها، مما يجعل من الصعب تنسيق الوقت مع منتجي المسلسل خلال أيام التصوير.

وتمنت الشركة للفنانة التوفِيْق فِيْ عملها المستقبلي، حيث عبرت فِيْ البيان “خسارة كبيرة لشركة” إم بي برودكشن “، انسحبت الفنانة كاريس بشار من التمثيل فِيْ أحد الأدوار التي كلفتها بها فِيْ مسلسل” زوك “. . “الجن” تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق، بعد اتفاق مبدئي على الموضوع، وبالتالي أعلنت الشركة قبل أيام أنها انضمت إلَّى عائلة الأعمال.

وأضاف البيان، “اتضح أن السبب يعود إلَّى ظروف عائلية وشخصية كانت تمر بها الفنانة كاريس، مما جعل من الصعب تنسيق وقتها خلال فترة التصوير. “ام بي” تتمنى للنجمة كاريس بشار كل التوفِيْق فِيْ عملها القادم.

كانت بعض المصادر قد أفادت مؤخرًا بخبر انسحاب كاريس بشار من بطولة الأكشن، قبل الإعلان عَنّْها رسميًا، والسبب المتداول فِيْ ذلك الوقت هُو التزامه بمسلسل من إنتاج شركة الصباح، إلَّى جانب الفنانين عابد فهد و. خورخي خباز.

يشار إلَّى أن مسلسل “حارة الجن” بطولة أيمن زيدان، أمل عرفة، جيانا عيد، نجاح صفكوني، صفاء سلطان، شكران مرتجى، سعد منا، لوريس قزق، شادي زيدان، وائل زيدان، زينة برافِيْ، حسن خليل، سليمان رزق وغيرهم من نجوم الدراما السوريين.

كَمْا أعلنت شركة الإنتاج عَنّْ بدء تصوير المسلسل، خلال الأيام الماضية، وتدور أحداثه حول خمسينيات القرن الماضي فِيْ دمشق، ولكن بطريقة مبتكرة تحتوي على نوع من الرعب والخيال.

كان مسلسل “قصر أدهم” آخر الأعمال الفنية لكاريس بشار، وتأليف علي معين صالح، وإخراج رشا شربتجي، وشخصية “عبلة” بطولة فايز قزق، ونادين خوري، وكرم الشعراني، وخالد القيش، ونادين. مثل تحسين بك ونجوم الدراما الآخرين فِيْه.