كشف غازي “هام” في الجزائر.. يعزز الاحتياطيات

أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك، الإثنين، عن اكتشاف رواسب “كبيرة” من الغاز المكثف في حقل حاسي الرمل في صحراء البلاد.

وقالت سوناطراك في بيان إنها “تمكنت من تحديد إمكانات جديدة ومهمة للهيدروكربونات .. على مستوى منطقة استغلال حقل حاسي الرمل”.

وأوضحت أن الاحتياطيات المكتشفة “تتراوح بين 100 و 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف”.

وأضاف العملاق الجزائري أن “هذا الحجم من الغاز المكثف يشكل أحد أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تعتزم سوناطراك البدء في استغلال هذه الاحتياطيات في نوفمبر، بإنتاج يبلغ 10 ملايين متر مكعب في اليوم.

تبلغ احتياطيات الجزائر 2.4 تريليون متر مكعب، مما يمد أوروبا بنحو 11٪ من استهلاكها.

الجزائر هي المصدر الإفريقي الأول للغاز الطبيعي والسابع في العالم.

ويسعى عدد من الدول الأوروبية لتعويض واردات الغاز الروسي بشحنات من الجزائر التي وقعت اتفاقا مهما مع إيطاليا في أبريل نيسان بشأن زيادة إمدادات الغاز.