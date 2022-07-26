كشف هُوية “الشخصية الغامضة” التي ستغير مصير قضية النصر وحمد الله

حاليا، لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، إلا فِيْ قضية النصر، ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

* مفاجأة كبيرة فِيْ قضية عبدالرزاق حمدالله

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عَنّْ “هُوية” الشخصية الاعتبارية التي ستغير مصير قضية الانتصار على الاتحاد وحمد الله.

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خلال الأيام الماضية، اتفقت تقارير إعلامية بالإجماع على فوز النصر فِيْ القضية التي هزت الشارع الرياضي السعودي، قبل أن يطلق الصرامي وزميله الصحفِيْ أحمد العجلان مفاجأة من أعلى المستويات بإعلان “شهادة”. الشخصية الاعتبارية التي من شأنها أن تعطي الأولوية لقلعة العميد.

وأوضح السرامي، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فِيْ خبر عاجل منذ فترة، أن هذه الشخصية الاعتبارية تحب نادي الاتحاد.

وأكد الصحفِيْ الرياضي أن شهادة شخصية المحبة من الاتحاد ؛ سيكونون حاسمين فِيْ تحديد مسار القضية الشائكة.