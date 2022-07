أثار نجم هُوليوود جوني ديب الكثير من الجدل بعد أن ظهر برفقة امرأة غامضة ذات شعر أحمر عَنّْدما وصل إلَّى أرينا سانتا جوليانا فِيْ إيطاليا.

نشأت شائعات حول الممثل البالغ من العمر 59 عامًا عَنّْدما شوهد مع المرأة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن وسائل الإعلام الدولية أشارت إلَّى أن بينهما علاقة مهنية بحتة.

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عَنّْ هُوية صاحب الشعر الأحمر، مشيرة إلَّى أنها مدرس لغة فرنسية تساعده على إتقان اللغة لفِيْلمه القادم جين دو باري.

أعلن جوني ديب فِيْ وقت سابق من هذا العام أنه تم اختياره كَمْلك فرنسا لويس الخامس عشر فِيْ فِيْلم أخرجه مايوين.

سيستمر التصوير لمدة 3 أشهر فِيْ مواقع مختلفة فِيْ فرنسا، أبرزها قصر فرساي الذي كان مقر إقامة الملك الفرنسي فِيْ ذلك الوقت، وسيلعب المخرج مايوين دور جان دي باري، الكونتيسة التي كانت آخر عشيق لويس. وسيكون اسمه عَنّْوان الفِيْلم.

يقوم جوني حاليًا بجولة فِيْ أوروبا برفقة صديقه الموسيقار الإنجليزي جيف بيك، من أجل الترويج لألبومه بعَنّْوان “18”، والذي أطلق منه أغنية بعَنّْوان This is a Song for Miss Hedy Lamarr.

أما عَنّْ سبب تسمية هذا الألبوم بـ “18”، فقد قال بيك سابقًا إنه وديب شعروا بهذا العمر مرة أخرى عَنّْدما بدؤا الغناء معًا، فقرروا أن يكون هذا هُو اسم الألبوم الجديد.

وكان جوني ديب قد نشر مقطع فِيْديو، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهرت فِيْه مكياجًا، تمهِيْدًا لبدء تصوير مشاهد من شخصيته فِيْ فِيْلمه الجديد “ميناماتا”.

يأتي هذا النشاط الفني الكبير للنجم العالمي بعد أن تمكن من إثبات براءته فِيْ قضايا العَنّْف الأسري التي أخرجتها زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هِيْرد، حيث منحته هِيْئة المحلفِيْن تعويضًا قدره 15 مليونًا، قبل أن يتم تخفِيْضه إلَّى 10.35 مليون دولار، وفقًا لمخصصات ولاية فرجينيا.