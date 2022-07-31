كشف هُوية “كنزا” التي وجهت لها دنيا سمير غانم إهداء وأثارت التساؤلات

أثارت النجمة المصرية، دنيا سمير غانم، الكثير من الجدل بعد طرح أحدث أعمالها، أغنية “أسيب نفسي وغانم”، بسبب تكهنات وتساؤلات حول وضعها اسم “كنزة” على قائمة الهدايا التي جاءت فِيْ. فِيْديو. كليب مع ابنتها كايلا وشقيقتها ايمي دنيا سمير غانم وزوجها المسعف رامي رضوان وزوج شقيقتها الفنان حسن الرداد.

وخمن البعض بين من اعتبروها ابنة دنيا سمير غانم التي ترفض الكشف عَنّْها لخصوصية عائلتها، وبين من رأى أن “كنزة” هِيْ ابنة أختها إيمي التي تخفِيْها عَنّْ الإعلام. معتبرا أن إيمي وحسن الرداد ولداها بعيدًا عَنّْ الأضواء، خاصة بعد انتشار العديد من الشائعات السابقة حول حمل إيمي واختفائها لفترة من الأضواء.

وعَنّْد البحث عَنّْ هُوية “ كنزة ” التي وجهت دنيا سمير غانم إهدائها فِيْ مقطع الفِيْديو، اتضح أنها إحدى أقاربهم الذين ذكرتهم أكثر من مرة فِيْ تصريحات إعلامية، وتحديداً زوجة عمها. عَنّْ شقيق دلال عبد العزيز المغربي، الذي تحدثت عَنّْه سابقا دنيا سمير غانم، التي أكدت فِيْ برنامج مع الفنانة المغربية ميساء مغربي، أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية لتعليمه اللهجة المغربية، كَمْا فعلت فِيْ الفِيْلم. “مزقك”.

قبل عامين، نشرت دنيا سمير غانم مجموعة صور جمعتها الفنانة المغربية ميساء مغربي وشقيقتها نينا و “كنزة” فِيْ حفل عيد ميلادها الأول، وكتبت النجمة المصرية أنها محظوظة بوجود هذا الثلاثي فِيْ ​​حياتها. . .

يشار إلَّى أن الفِيْديو كليب مبني على مواقف وذكريات من طفولة دنيا سمير غانم، واستخدمت جزء منه على شكل رسوم متحركة تظهر النجمة دنيا سمير غانم وأفراد عائلتها، وعكس أحد الفِيْديوهات الفكرة. . من تعاقب الأجيال بينها وبين عائلتها الفنية، عَنّْدما كانت تشاهد دنيا وشقيقتها ووالديها سمير، غانم ودلال عبد العزيز على خشبة المسرح، ثم يتحول المشهد إلَّى مقطع آخر داخل الفِيْديو كليب، حتى تنال دنيا وإيمي. يظهرون على خشبة المسرح وسط تصفِيْق والديهم الراحلين.

تعيش الفنانة دنيا سمير غانم، حالة من النشاط الفني، منذ أن قدمت مؤخرًا أغنية تداعب فِيْها جمال وروعة مصر فِيْ الصيف من خلال مقطع فِيْديو بعَنّْوان “اليوم فِيْ مصر لا يكفِيْ”. الذي نشره على حسابه على Instagram من خلال حساب EXPERIENCE Egypt.

تأتي هذه الأغنية ضمن حملة “اكتشف مصر” التي ترعاها وزارة السياحة والآثار بهدف الترويج لزيارة مصر والاستمتاع بشواطئها فِيْ الصيف.