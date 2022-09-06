كشوف الناخبين pdf 2022 الكويت ، تعتبر العمليات الإنتخابية والتي تسود في العديد من الدول هي من الأمور ذات الأهمية للمواطنين بحيث يتم البحث عن الناخبين وطبيعتهم ، وهل هم سيقفون بجانب المواطنين ويسعون لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم ، ومن تلك الانتخابات التي يتم البحث عن الكشوفات الخاصة بها هي كشوف الناخبين في الكويت ، والتي أعلن عن اصدارها من قبل وزارة الداخلية في دولة الكويت ، لانتخابات مجلس الأمة الكويتي التي ستجرى في 29 سبتمبر 2022 ، تابعوا معنا .

مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية والتنفيذية في الكويت. وهي مسؤولة عن سن القوانين واللوائح والسياسات الداخلية والخارجية لدولة الكويت. يتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع العام أو السري. وتجرى الانتخابات بشكل دوري وآخرها في 29 سبتمبر 2022 حيث ستجرى الانتخابات وفق السياسات والأنظمة المعمول بها بشفافية ومصداقية تامة.

قوائم الناخبين pdf 2022 الكويت

لم تتوافر نسخة إلكترونية من قوائم الناخبين، حيث أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قوائم الناخبين الموزعة على 61 مركزاً في جميع الدوائر الانتخابية الخمس، بالإضافة إلى قائمة بأسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت حسب المنطقة، ونحن سيتم إرفاق قوائم الناخبين عبر الصورة المرفقة.

أسماء المسجلين في القوائم الانتخابية بالكويت

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، أسماء المسجلين في جدول الانتخابات لعام 2022 حسب المنطقة، وأكدت وكالة سرمد أنه تم الكشف عن أسماء ناخبي 2022 في الكويت وإمكانية الدخول “” لمعرفة ذلك. أسماء المسجلين حسب المنطقة، وسنرفق ملفات القائمة من خلال النقاط التالية

الدائرة الأولى، الرجال وتضم ثلاث عبارات على النحو التالي

الدائرة الأولى للنساء وتضم ما يلي

الدائرة الثانية، الرجال، وتشمل ما يلي

الدائرة الثانية للمرأة وتضم ما يلي

شروط المشاركة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022

تم تحديد مجموعة من الشروط التي يتم من خلالها اختيار المرشحين للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، على النحو التالي

يجب أن يكون عمر الناخب 21 عامًا أو أكثر من فترة الانتخابات الرسمية.

يشترط التمتع بجميع سمات وخصائص الانتخابات.

يشترط أن يكون الناخب مسجلاً في إحدى الدوائر الإنتخابية من خلال زيارة مراكز الشرطة في محل إقامته وبطاقته الشخصية.

كشوف الناخبين pdf 2022 الكويت ، تم الاعلان عن أسماء الأشخاص المرشحين للانتخابات الكويتية والتي تتعلق بمجلس الأمة الكويتي ، وهو يعد الهيئة ذات السلطة الشرعية في الكويت وتعمل على اصدار القوانين واللوائح ، وأوضحنا شروط المشاركة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022.