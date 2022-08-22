كعك الحَلْيب بالسمسم لأشهِيْ فطور هش وخفِيْف بعجينة قطنية، يعد الكعك بالحليب من الذ المخبوزات التي يحبها الكبير والصغير ن وخاصة في فترة الصباح حيث يتم تناولها مع كوب من الشاي فيعطي مذاق خرافي جدا، وتتميز ببساطة مكوناتها الرئيسية وتحرص الكثير من السيدات صنعها في البيت، ويمكن تحضيرها بشكل بسيط، حيث كثرت عمليات البحث للتعرف على طريقة عمل كعك الحَلْيب بالسمسم في المنزل بطريقة سهلة.

مكونات كعكة حَلْيب السمسم



6 أكواب طحين لجميع الأغراض

كوب ونصف من الحَلْيب الدافئ.

نصف كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية (11 جرامًا).

3 ملاعق سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الغطاء

كوب سمسم محمص.

2 ملاعق كبيرة من دبس السكر الأسود.

كأس من الماء.

مكونات كعكة الحَلْيب

كيف تستعد

تُذوّب الخميرة والسكر فِيْ نصف كوب من الحَلْيب الدافئ، ويُحرّك المكوّنات جيدًا ثم يُغطّى لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة.

نضع الدقيق والملح والزيت النباتي فِيْ وعاء عميق ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف خليط الخميرة وبقية الحَلْيب ونعجن جيداً باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة خالية من التكتلات.

ثم غطي العجينة واتركيها فِيْ مكان دافئ حتى ترتفع وتتضاعف فِيْ الحجم.

ثم قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وغطي الكرات حتى لا تجف.

قم بإذابة ملعقتين كبيرتين من دبس السكر الأسود فِيْ كوب من الماء.

ثم نأخذ كرة من العجين ونمددها على شكل دائرة باليد، ثم نقطعها من المنتصف بقطعة صغيرة بحيث تكون مجوفة من المنتصف.

ثم نضعها فِيْ خليط من العسل والماء ثم فِيْ السمسم ونضعها فِيْ صينية مدهُونة بالقليل من الزيت

تكَمْل باقي كرات العجين بنفس الطريقة حتى تنفد الكَمْية.

دعي الكيك يرتفع لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمه.

ثم اخبز فِيْ فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية على الرف الأوسط (قم بتشغيل الفرن من أعلى ومن أسفل).

مدة الخبز حوالي 20 دقيقة، مع المراقبة من وقت لآخر لأن وقت الخبز يمكن أن يختلف حسب نوع الفرن.

نخرج الكعك من الفرن عندما يتم طهِيْه بالكامل، ونتركه يبرد ثم نقدمه مع الشاي أو الحَلْيب من أجل ألف صحة وعافِيْة.

هناك العديد من المخبوزات والمنقوشات اللذيذة المنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي، والتي تتمتع بمذاقها الطيب والرائع ومن ضمنها كعك الحَلْيب بالسمسم لأشهِيْ فطور اللذيذ والذي ويحتوي على العديد من الفوائد الرائعة للإنسان، كما وتتميز بعجينة بسيطة تحضيرها