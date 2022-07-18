كفة متوازنة في تاريخ مواجهات فيريرا وسواريش قبل نهائي كأس مصر

ينتظر جماهير قطبي الكرة المصرية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وسيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك الخميس المقبل 21 يوليو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي.

ستنقل أحداث نهائي كأس مصر على أون تايم سبورتس.

الفرص لكلا الفريقين في المباراة

ويدخل النادي الأهلي المباراة بلقب النسخة الأخيرة من كأس مصر، لكن الفريق يقدم مستوى متقلبًا، في الفترة الأخيرة.

ويلعب العبقري الأحمر المباراة، بعد الهزيمة في اليوم الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي أمام نظيره بيراميدز بهدفين دون عودة، في مباراة شهدت أداء سيئا من قبل المارد الأحمر.

من جهته، يصل الزمالك إلى المباراة بمعنويات عالية، بعد فوزه على غزل المحلة بهدفين مقابل صفر، في الجولة الأخيرة من الدوري.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري ويقترب من الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، على عكس الأهلي الذي يحتل المركز الثالث.

تاريخ المباريات بين فيريرا وسواريز

وستشهد قمة كأس مصر مواجهة برتغالية خاصة من خارج الخطوط بين ريكاردو سواريس مدرب الأهلي وجوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

وكان فيريرا وسواريس قد التقيا سابقًا في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وكان التوازن متوازنًا بين الفريقين.

فيريرا أدار نادي بوافيستا البرتغالي، مدرب سواريس جيل فيسنتي، وقد التقيا في مباراتين فقط.

تمكن سواريز من الفوز بالمباراة بهدفين لواحد، وفاز فيريرا بالمباراة الأخرى بنفس النتيجة.