كلاتنبرج يوجه صدمة قوية لاتحاد الكرة

فاجأ الإنجليزي مارك كلاتينبورج اتحاد الكرة المصري الذي تعاقد معه لتطوير التحكيم.

وقال المنفذ، محمد شبانة، في تصريحات متلفزة “وقع مارك كلاتنبرغ عقودًا لمنصب مستشار الحكم والمطور خلال مؤتمر الموسم الجديد 2022-23 قبل أيام قليلة.

وأضاف “كلاتنبرغ أبلغ اتحاد الكرة أن عمله في اليونان سينتهي في نهاية يوليو الماضي وسيصل إلى القاهرة في 6 أغسطس لبدء مهامه في جباليا”.

وأوضح “اتحاد الكرة أكد أن كلاتينبورج تعاقد على تطوير الحكام وليس رئاسة اللجنة، وأطلعهم على الفكرة وسيحضر في الوقت المحدد”.

وختم “لا يوجد بند في عقد كلاتينبورج مع اتحاد الكرة يتطلب منه تكريس نفسه، مؤكدا أنه لا يعرف شيئًا عن عقد الخبير الإنجليزي مع الدوري اليوناني”.