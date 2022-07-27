“كلاكيت تاني مرة”.. قناة الأهلي تحذف تصريحات سيد عبد الحفيظ

أزالت قناة الأهلي من منصاتها تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي ضد مرتضى منصور للمرة الثانية.

جاء ذلك بعد قرار مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بمقاطعة القناة بسبب شطبها تصريحات مدير الكرة بعد مباراة الجونة.

قرارات شركة الاهلي للانتاج الاعلامي

– رفض قاطع لما تقوم به الشركة التي حصلت على حقوق إدارة قناة الأهلي التلفزيونية (المملوكة لستادات) وخرقها لسياسة النادي.

والتنسيق مع مسؤوليهم وعدم وضوح موقفهم من القضايا المطروحة على الساحة الرياضية والنادي الأهلي جزء منها.

ورفض بث بعض المواد السينمائية المتعلقة بالنادي وأزال البعض الآخر الذي لم تقبله الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد المبرم.

وقف تنظيم ظهور لاعبي الأهلي ومسئوليهم وأجهزتهم الفنية والإدارية والطبية في جميع الفرق الرياضية على شاشة القناة، إلى أن تلتزم الشركة المسؤولة عن إدارة القناة بشروط العقد.

تلقي إجابات حاسمة وقوية من شركة ستادات تضمن بوضوح أن الشركة التي تدير القناة ستلعب دورًا إيجابيًا تجاه النادي ومشاكله، وستلتزم بسياساته وتدافع عن مصالحه بطريقة مشروعة.

العمل على جعل قناة الأهلي منصة تواصل حقيقية للنادي والمنتسبين له في جميع الأوقات وفق العقد الموقع مع ستادات.