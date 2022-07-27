كلام جميل عن المعلمة ،المعلمة هي بمثابة الأم الثانية في التوجيه والإرشاد، فهي لطلابها تعني مجموعة كبيرة من المعاني والتقدير، ونحن بحياتنا لن ننسى دور المعلمة أبدا منذ ان كنا صغارا، فهي كانت أم ومعلمة وأخت كبرى، وكانت مخلصة في عملها ورائعة دورها تجاهنا، فهي مدرسة وبدونها المدرسة مكان فاضي لا فائدة منه، ولأن المعلمة تستحق منا كل الادب والتقدير وعدم نسيان فضلها.

عبارات الشكر للمعلمين المتميزين

عند تحضير أروع الكلمات الجميلة عن المعلمة التي تعتبر أمي الثانية، والقلب يحملها الكثير من الشكر والتقدير، أرى فيها نفس حنان الأم وخوفها وحرصها على أن تصبح خيرة والشخصية المتميزة داخل المجتمع، لذلك أقدم لها هذه الكلمات الرقيقة

أستاذتي العزيزة واللطيفة والحنونة، أنت أعظم شخص رأته عيناي على الإطلاق، وشعرت به قلبي بعد والدتي.

أستاذي الحبيب والعزيز، أنت قدوتي في هذه الحياة، وأنت دائمًا الهدف الذي أسعى لتحقيقه، أريد أن أكون مثلك في كل شيء، في مستوى معرفتك، ولطفك مع طلابك و الطلاب.

اللسان غير قادر على التعبير عما يشعر به القلب تجاه المعلم، لكني لا أجد سوى كلمات شكر وتقدير لك، على المجهود الرائع الذي تبذلونه من أجلي ولأصدقائي.

أبعث لك يا أستاذي كلمات عطرة برحيق الزهور، ورائحة الورد، وأرسلها مع الطيور كل صباح، لأدعو لك دائمًا التوفيق في حياتك، كما منحتني النجاح في حياتي.

رسالة شكر قصيرة للمعلم

إرسال كلمات لطيفة ولطيفة إلى المعلم القدير والعزيز الذي كان مهتمًا بتكوين جيل جيد ومفيد في المجتمع، ومهما كانت الأيام والمسافات، لا ننسى أبدًا أن نقول كلمات جميلة عن المعلم الذي سيكون في ذاكرتنا مدى الحياة على النحو التالي

حبيبي ومعلمي مهما كانت المسافات بيننا الآن وبغض النظر عن المسافات فلا يمكن نسيان أيام الدراسة معكم وتوجيهاتكم التي ما زالت أمام عيني ومحور أهدافي لا يمكن. تنسى، لأنني أطبقها دائمًا في حياتي العملية.

أتمنى من الله العلي القدير أن يعطيكم ألف صحة، وأنكم في أحسن حال، وأسعد عقلي كما أسعدتموني وأسعد الأجيال والأجيال، أتمنى لكم أطيب التمنيات.

إلى معلمي العزيز (الاسم) لمن غرس في قلبي التميز والإبداع، فأنت بحر من العطاء، ولن يكون هناك شكر لمن قدمتموه لي على نجاحي في هذه الحياة.

أستاذي، اعذرني على تقصيراتي تجاهك، فكل ما أفعله وأتحدث به، لن أفي بحقك مني. أنت المعطي الحقيقي، وأنت الذي جعلني أعيش السعادة الغامرة في بحر من العلم والثقافة.

حديث جميل عن المعلم

أجمل الكلمات الرقيقة، وأجمل الكلمات عن المعلمة، والتي يمكن أن نرسلها لها عبر رسائل فيسبوك، أو نجعلها قضية على الواتساب، ونجعلها سعيدة بهذه الكلمات.

عندما أتحدث عن معلمتي، بغض النظر عن المسافات بيننا، فأنا أتحدث عن قلب نقي، أهدي له الكلمات اللطيفة التي تستحقها. شكرا جزيلا أستاذي.

أستاذي العزيز، مهما كانت الأيام والمسافات بيننا، سأظل الطفل الذي يحبك مثل حب الأم، وتقديرك ما زال يعيش في قلبي وأتمسك بمشاعري تجاهك.

ادعو الله أن يفرحك بسعادة غامرة تملأ حياتك، عندما يغمرك الجهد الرائع والرائع الذي بذلته من أجلنا.

إلى القلب المليء بالدفء والحنان، إلى أغلى إنسان وأقرب شخص لي في الوجود، بلطفك وحنانك، وصحة إرشادك، ليصبح إنسانًا مفيدًا في الحياة والمجتمع.

الأيام التي قضيتها في الدراسة معك أستاذي، لا أنساها أبدًا، والذاكرة لا تمحوها، حتى مع كثرة الانشغالات والعمل، وأنت دائمًا شعاع من الضوء بالنسبة لي في حياتي، لا أستطيع أن أنساك مهما كانت المسافات.

تحدث عن المعلم تويتر

إذا كان لديك حساب على تويتر، موقع التواصل الاجتماعي، يمكنك إرسال كلمات جميلة عن المعلمة، تشرح لها من خلالها أهمية وجودها في حياتك، علميًا وعمليًا.

كنت أسعد كل لحظة قضيتها في دراستي بسببك، أيها المعلم العزيز، لا يمكنني أبدًا أن أنسى تقدمي وتميزي بفضل توجيهاتك الناجحة لي ولمن معي.

معكم زرعت حلمي نحو المستقبل، لأكون إنسانًا جيدًا وناجحًا في حياتي، وأطبق كل ما تعلمته من يديك في حياتي العملية، وأنا فخور حتى أنني تعلمت ذلك منك.

استاذي انت متعب جدا معي ولكن هذا الجهد والارهاق ليسا بالمجان اذ سيطرتك على قلبي وعقلي وكل خطوة اخطوها على طريق النجاحات والانجازات والفضل بعد الله عز وجل بسببك وحدك.

اليوم فقط عرفت كم أنت في حياتي، وعرفت كم أحبك، وعرفت أيضًا ما يعنيه أستاذي لي في الحياة، فهو النجاح الحقيقي والربح في حياتي، لأنك أنت رمز المعرفة بالنسبة لي.

أستاذي الفاضل، هناك أناس يقدرون معنى النجاح في الحياة ويعرفون جيدًا معناها، كما أن للنجاح أناس يحصدون ما يزرعونه، وأنت بلا شك واحد منهم.

كلمة شكر لمعلمي

عند اختيار كلمات جميلة عن المعلمة، فهذا ليس أفضل من كلمات شكر وتقدير لها، وهي تستحق أكثر من ذلك، فهي التي علمتنا معنى النجاح الحقيقي في العلم والحياة كما هي. ليس مجرد معلمة بل أم ثانية، ولديها الكثير من الشكر.

علينا أن نقدم التقدير والثناء لزهرتنا العزيزة، المعلمة الطيبة والعزيزة، لترسل لها شعاع نور ونور في الحاضر، كما أرسلتها إلينا في الماضي، والتي كانت مليئة بالتميز والإبداع والعطاء.

أستاذي أشكرك على مقدار المعلومات التي قدمتها لنا، وعلى كنز المعرفة الذي فتحته لنا، والذي حصلنا عليه في حياتنا، ونقدم لك تحية شكر وتقدير على الجميل تجربة عزيزة علينا.

عزيزي المعلم، أنت الشخص الوحيد الذي قدم لنا الخير مجانًا، وقد أعطيتنا المعرفة، بروح جميلة وقلب رقيق وعقل ناضج.

إذا بحثت في معجم اللغات بجميع أنواعها وأشكالها، فأنا لا أجد في سطور الكلمات والكتب ما يستحق شرف الارتقاء إلى تقديرك وشكرك، فلكم كل محبتي واحترامي.

عبارات جميلة عن استاذي

اختر أجمل العبارات الرقيقة التي يمكنك إرسالها إلى المعلمة الفاضلة التي لها دور بارز وقوي في حياتك، ونقدم لها كلمات جميلة عن المعلمة قد يعجز اللسان عن نطقها.

اليوم نكرمك بإكليل من الورد تقديراً واحترام منا لك يا سيدي الذي صبرنا وأخرجنا من قاع الأرض إلى أعلى السماء وأعطانا معرفة قوية.

أستاذي الإبداع خُلق خصيصاً من أجلك ففرض علينا وكان علينا أن نقدم لك أسمى معاني الشكر والتقدير الكبير لكل ما تبذلونه من جهد كبير ورائع.

أستاذي لك مني أسمى معاني الحب والامتنان. أنت الربيع النقي الذي يروي منه كل تعطش للمعرفة. أنت الرمز الحقيقي للحب والعطاء. باركنا الله في حياتك.

منك تعلمنا النجاح وكان له قيمة حقيقية في حياتنا، وتعلمنا منك التفاني في الحب والإخلاص في العمل، ومعك كنا نعتقد أنه لا توجد كلمة مستحيلة في قاموس الحياة.

المدرس هو منارة العلم، وراسم مسارات الأجيال، وبه يبنى المجتمع من جميع الوظائف والمهن المجتمع الذي لا يحترم المدرس أو المعلمة، ويرخص حقهم هو مجتمع غير الطبيعي يعلو فيه أصحاب التفاهات وينحط فيه دور الرائعين و يعتبر المعلم هو ذلك الموجه الذي يوجهك حيث منفعتك نسأل الله لكم التوفيق.