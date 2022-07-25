كلام عن خيبة الأمل وأقوال تبعث التفاؤل بعد الخيبة ،الكثير ممن يتعرض لخيبة امل كبيرة في الحياة من الناس الذي كانوا قريبين منا وأعطيناهم كل محبتنا وثقتنا ، ومنحناهم من الخير والحب ولكن لم يقابلونا بالمثل وتعرضنا منهم للأذى والخيبة وستمضي الايام إلى الأمام ولن تقف في طرق الصِعاب، ولكن نستطيع الدخول في سباق الحياة ونحقق الفوز بعزمِنا، فاليأس والاستسلام ليست من اخلاقنا.

تحدث عن خيبة الأمل

تأتي خيبات الأمل عندما نمنح الثقة المطلقة لأولئك الذين لا يستحقونها.

لا تزرع في طريقي شوكًا، فقد تأتي إليّ يومًا ما حافي القدمين.

قد يحدث لك في الحياة ألم واحد يجعلك لا تعود إلى ما كنت عليه، هذا الألم الذي يكسر حياتك رغم أنك لا تزال على قيد الحياة.

من الممكن أن تعود المياه إلى مسارها الطبيعي، لكنها لن تكون آمنة للشرب كما كانت من قبل.

لا تضع كل بيضك في سلة واحدة، ولا تضع كل ثقتك في شخص لا يستحقها.

علمتني الحياة أن الصداقة هي أثمن المشاعر، وعلمني الوقت أن المشاعر لا تقدر بثمن، وعلمني النسيان أن هناك شخصًا لا يستحق شيئًا سوى النسيان منا.

يوبخونك على أبسط الأشياء والسلوكيات، وأما أفعالهم وأقوالهم فلا عين ولا تسمع أذن.

مشاركات عن خيبة الأمل في الحبيب

عندما يغلق الله الباب أمامنا، فاعلم أنه سيفتح لك بابًا آخر أفضل، فلا تدير عينيك إلى الباب المغلق.

شكرًا لتعليمي ألا أثق بأي شخص تمامًا مرة أخرى.

لا ترفع سقف توقعاتك في أحد. خيبات الأمل لا تأتي إلا ممن توقعنا منهم أجمل.

عندما يفشل فيك من حولك، لا تحاول الوثوق بهم مرة أخرى، فقط حاول أن تثق في أنه يمكنك العيش بدونهم.

في أوقات الشدائد، يتم الكشف عن الأقنعة لتظهر لكل شخص من هو.

الوحدة خير من الرفقة.

تحدث عن خيبة الأمل على تويتر

طالما أن المستقبل في يد الله، فإن المستقبل كله جيد، لأن الرب الصالح لا يأتي بأي شيء سوى الخير.

لا تحزن على من فاتك، ولا تبكي على من تركك وذهب، لأنه لو كان حسنًا لبقي.

مهما كانت الظلمة قوية، فلن تكون قادرة على إطفاء شعاع النور في قلوبنا.

عبارات قصيرة عن خيبة الأمل

لا تندم على انفصال أحد، من يريدك سيكون دائمًا بجانبك، ومن يحب حياته من بعدك، أتمنى له أسعد الأوقات بدونك.

لم نغير أحداً، لكن الجميع يعيد ترتيب مكانه في حياتنا.

سوف تتغير دون أن تدرك ذلك، عندما تكتشف أنك تحملت ما يفوق طاقتك.

السلام على النفس التي سعت وعملت بجد ولم تجد من يسعدها، فطمئن الحمد الله، واقتنعت أن وقت السعادة لم يحن بعد.

عليك أن تشكر كل من خذلك وكل من ظلمك، لأن خيبة الأمل هي ما جعلك الشخص القوي الذي أنت عليه الآن.

من ظلمك يجد من يضطهده، ومن يخونك تجد من يخذله، ومن يكسرك تجد من يكسره، فإذا تدينه فأنت مدان.

أتدري ما هو المحزن أن الشخص الذي اشتكيته يخذلك من خيانة الآخرين

أقسى عقاب لمن خانك أن لا يعاقبه أو ينتقم منه، بل أن تحب نفسك وتعتذر لها، لأنها لم تكن لتستحق إهمالها من أجل أحد.

خواطر خيبة أمل

تبدأ كل حكايات الخيانة العظمى بقصص تتسم بقدر كبير من الثقة.

لا تغمض عينيك بغبار الخيبة حتى لا ترى الحقيقة.

خيبة الأمل كبيرة مثل الأمل، لذلك لا ترفع توقعاتك لأي شخص.

قد يتم خداعك عندما تثق كثيرًا، لكنك ستعيش في عذاب إذا لم تجد شخصًا تثق به بدرجة كافية.

لا تحزن على الأيام، فلا بديل لها، ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرهم يرحل.

الناس في مواقف، وليس في السنوات، وذات يوم أدرك هذه الحقيقة.

في كل مرة رميتني بحجر وتركتك، كنت أقوم ببناء جدار منه، حتى لم يعد بإمكاني رؤيتك.

حالة واتس اب عن خيبة الأمل

إذا لم تجد الشخص المهم في حياتك، فاعلم أنك أهم شخص في حياة الكثيرين.

كفر الأعمى بكسر عصاه بعد استعادة بصره.

بعض الناس، إذا وجدوا البديل، ينكرون كل ما هو جميل.

احذروا أصحاب الحقاء فإن الخير فيها عقيم.

أسوأ الناس هو من يغضب منك ينكر كل لطفك ويفشي أسرارك ويقول عنك كل ما ليس فيك.

بعض الناس، إذا أشعلت أصابعك لهم عشرة شموع، ثم انطفأت واحدة، فسوف ينسون التسعة مضاءة وسيحاسبونك على الشموع التي خرجت.

المواقف كافية لتظهر لك معادن الأشخاص من حولك، وستتغير نظرتك إليهم، لتدرك أن المظاهر كانت تختبئ كثيرًا وأن الجوهر هو الأهم.

لم يتم تحقيق كل ما يرغب فيه المرء. تأتي الرياح مع ما لا ترغب فيه السفن.

خيبة أمل عندما تعمل في ترضية الغير وتسعى للحصول إلى إرضاء واسعاد الناس ثم تفيق على واقع مرير ودمعة و الأمل والتفاؤل هو إحساس داخلي نتغير ظاهر لا يشعر به سوى أصحاب القلوب التي تكفر بأن اليأس غير موجود في الحياة ولا يشعر الإنسان الذي في قلبه أمل هائل بأن أي نسال الله لكم التوفيق.