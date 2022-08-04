كلب يهاجم فتاة بالرياض وصاحبته أليف ويحب المرح

تعرّضت فتاة لخدش نتيجة هجوم كلب خارج مركز تجاري على الطريق الدائري الشرقي بحي الروضة بالرياض ؛ بينما برر المالك بقوله “الحيوان أليف ويحب التسلية!”.

وقع الحادث يوم الخميس الماضي، عندما كانت عهود تمر أمام مكتبة جرير بعد خروجها من سيارتها، عندما هاجمها الكلب، وحاولت التخلص منه بالهروب، لكنه ظل ينبح ويخدش كفوفه في وسط. صرختها حتى تدخل صاحبها متأخرا ومنعها من مهاجمتها.

التحويل للمستشفى

قالت عهود إن الهجوم أرعبها وابنها، وذهبت على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى قريب، حيث تلقت رعاية طبية وحصلت على تقرير طبي يوثق الحادث.

وأشارت إلى أنها أبلغت الجهات المختصة باعتداء الكلب عليها في منطقة مليئة بالمارة والمركبات وفي وضح النهار، لكنها قالت إن السلطات لم تتفاعل معها رغم الاعتداء الموثق بكاميرات المكان.