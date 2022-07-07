كلمات أغنية أديل المُسربة تؤثر بجمهُورها.. ومطالب بطرحها فورا

صُدم عشاق النجمة البريطانية أديل بتسريب مقطع لأغنية لم تصدرها رسميًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهِيْ تغني عَنّْ صديقها السابق.

يعتقد البعض أن الأغنية، التي تحمل عَنّْوان But I Want To، تم وضعها فِيْ أحدث ألبوم لـ Adele، “30”، وقُرأت كلماتها بعد الترجمة “أنا أكره حبك، الجزء الأسوأ، لم أرغب فِيْ ذلك، كنت أنا. اقتل، لا يمكنني أن أكون بالقرب منك، لكني أريد ذلك، سأفقد قلبي، سأفقد رأسي، فِيْ عينيك.

لم يستطع الجمهُور اكتشاف من وجهت القصائد بالفعل، وما إذا كانت مبنية على تجربة سابقة لـ “عادل”، الذي نجح فِيْ تحويل ألمه إلَّى أعمال ناجحة، وليست هذه المرة الأولى التي يغني فِيْها. حول محنتهم فِيْ العلاقات.

بعد انتشار الأغنية على نطاق واسع رغم جهُود الشركة لإزالتها من القنوات التي قامت بتنزيل الأغنية عبر موقع “يوتيوب”، أثرت الكلمات المسربة بشكل كبير على جمهُور النجم البريطاني، وطالبوه بنشر الأغنية كاملة، لأنها واضحة وذات مغزى. يعبر عَنّْ المشاعر الصادقة التي عاشها مع حبيب.

وتم إصدار مقطع من الأغنية، تقول فِيْه أديل “لم أكن أريد حقًا أن أكون صديقتك، لقد شعرت بالملل فقط وكنت أول من وضع عينيه عليه، ربما كان صغيرًا جدًا على اللعب بالنار . ” . مثل بندقية محملة بالرصاص أخذتني بإرادتك، كان علي أن أتعلم الركض، وكان علي أن أتعلم المشي بعيدًا.

الجدير بالذكر أن الألبوم “30” الذي أطلقته أديل العام الماضي، كتب على غلافه الرسمي رسالة روت فِيْها رحلتها للتحضير للمسرح الغنائي، بالتزامن مع تجربة طلاقها، بعد انفصالها عَنّْ سيمون كونيكي، كاشفة. أن التجربة زرعت فِيْها حزنًا عميقًا.

كتبت النجمة البريطانية “أنا أعتمد على الروتين والاتساق لأشعر بالأمان. ومع ذلك، عَنّْ علم، وحتى عَنّْ طيب خاطر، ألقيت بنفسي فِيْ متاهة من الفوضى المطلقة والاضطراب الداخلي! وخلال هذه العملية، تعلمت حقائق قوية عَنّْ نفسي. لقد تخلصت من العديد من طبقات نفسي، لكنني أيضًا لفت نفسي فِيْ طبقات جديدة … وأشعر أنني قد وصلت أخيرًا إلَّى حواسي “.