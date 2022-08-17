كلمات أغنية المترو لشيرين ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة التي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها أغنية المترو الجديدة للفنانة المصرية شرين ، حيث تعتبر من أشهر الأعمال الفنية التي حصدت آلاف المشاهدات منذ إعلانها الأول والرسمي على موقع يوتيوب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر ، تابعوا معنا

من هي شيرين عبد الوهاب السيرة الذاتية

شيرين عبد الوهاب فنانة وممثلة مصرية حققت شهرة وشهرة بعد أن قدمت عدة أعمال سينمائية وغنائية منذ بداية مشوارها الفني حتى يومنا هذا. وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن شيرين عبد الوهاب

الاسم الكامل شيرين بنت سيد محمد عبد الوهاب.

الإسم المستعار شيرين عبد الوهاب

مولود 8 أكتوبر 1980.

محل الميلاد حي القلعة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

العمر 41 سنة.

الجنسية مصري.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة الاجتماعية مطلقة.

اسم الزوج السابق قائمة.

عدد الأبناء هنا مصطفى، مريم مصطفى.

رعاية شركات الإنتاج فري ميوزيك – روتانا للصوتيات والمرئيات – نجوم للتسجيلات.

المهنة والنشاط مغنية، ممثلة.

اللغة الأم العربية.

سنوات العمل منذ 1998 م حتى الآن.

كلمات مترو شيرين

لم يتم الإعلان رسميًا عن كلمات أغنية مترو الجديدة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حتى هذه اللحظة، حيث ينتظر ملايين المواطنين ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب موعد إطلاق أغنيتها الجديدة في السابق. أيام قليلة، وتستعد للاحتفال بحفل اختتام الدورة 56 لمهرجان تونس “قرطاج” الدولي الذي أقيم في تونس يوم السبت 20 أغسطس 2022 م بالتعاون مع الهيئة الفنية التونسية المصرية، وفيما يلي ما يلي كلمات من اغنية شيرين عبد الوهاب المترو الجديدة

برومو اعلان اغنية مترو شيرين

نشر كاتب أغنية مترو الشاعر المصري أمير تيماء، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، تفاصيل الأغنية الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب التي تنتظر آلاف المعجبين والمتابعين في الوطن العربي. تعرف على كلمات الأغنية الجديدة التي أصبحت رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، ويريد الكثير من المواطنين أن يعرفوا عن موعد إصدار هذه الأغنية، لكن لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، وعادة ما تكون سيتم طرحه في السوق في الأيام القليلة المقبلة.

أبرز أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب

قدمت الفنانة والممثلة المصرية مجموعة رائعة من الأعمال السينمائية والغنائية منذ بداية مشوارها الفني عام 1998 م وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، وفيما يلي أبرز الأعمال التي قدمتها الفنانة شيرين

أغنية يا ليلة.

جرح آخر

قليل من الصبر.

ولا مرة.

أغنية يجب أن أعيشها.

ما الذي يجعلك سعيدا

العام الجديد.

لا أفضل

لا اريد احدا غيرك.

لا اعرف هذه الكلمة.

كلمة منك.

في معدتك

قلبى لك.

أنا لا أشرب من الحصول عليه.

نحن نحب كثيرا.

كلمات أغنية المترو لشيرين ، قد عملت الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب على تقديد العديد من الأعمال الغنائية ، مما جعلها تحصد الكثير من المتابعين والمعجبين ، وتعرفنا على العمل الغنائي الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأوقات الأخيرة .