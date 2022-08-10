كلمات أغنية عايض الجديدة عشان العشرة اسمعني ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة التي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها أغنية عايض الجديدة عشان العشرة ، حيث تعتبر من أشهر الأعمال الفنية التي حصدت آلاف المشاهدات منذ إعلانها الأول والرسمي على موقع يوتيوب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر ، وترجع الى الفنان السعودي وصانع المحتوى المطرب والمغني عايض يوسف القرني ، تابعوا معنا

من هو عايد القرني – ويكيبيديا

عايض يوسف القرني فنان ومغني وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. يحمل الجنسية السعودية، ولد ونشأ في المملكة العربية السعودية وتحديداً في منطقة سبت العلايا في الحادي عشر من مايو عام 1995 م. عمره 27 سنة يعتنق الدين الإسلامي. بدأ مشواره الغنائي عام 2014 م، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية تقديم الأغنية. تزوج رجل متعطش، حقق ما يقرب من 21 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب، الإعلامية والممثلة السعودية الشهيرة “هبة الحسين” في 2 سبتمبر 2022.

كلمات اغنية عايد الجديدة “عشان العاشر”

إليكم كلمات أغنية الفنان السعودي عايض القرني

تحميل اغنية عايض عشان العاشر

يمكن لجميع عشاق الأغاني باللهجة السعودية تنزيل أغنية “عشان العشيرة” للفنان السعودي عايض القرني، والتي حققت آلاف المشاهدات على منصة يوتيوب منذ إعلانها الأول حتى اليوم. .

استمع إلى أغنية للعشرة، استمع إلي

أغنية عشان العاشر أسماء عيني من أشهر وأبرز الأغاني الرومانسية التي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث منذ بداية إعلانها الرسمي حتى يومنا هذا، ويمكن لجميع الأفراد والمحبين الاستماع إلى الأغنية. من خلال مقطع الصوت المرفق أدناه.

أشهر أغاني عايض القرني

قدم الفنان والمطرب السعودي عايد القرني مجموعة من الأعمال والألبومات التي حققت نجاحًا وشهرة منذ بداية مشواره في مجال الغناء عام 2014 م حتى يومنا هذا، وفيما يلي أبرز تلك الأعمال.

البوم عايد 2016.

ألبوم حيرة 2017.

ألبوم ثمانية ألم عام 2022.

جاء ألبوم الموت في عام 2022.

تعرفنا عبر السطور السابقة على إحدى الاغاني التي حصدت ملايين الإعجابات من قبل الأشخصمنذ بداية الاعلان الاول لها عبر منصات المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي وهي كلمات أغنية عايض الجديدة عشان العشرة اسمعني ، بالإضافة إلى أبرز وأهم المعلومات الشخصية عن الفنان عايد القرني .