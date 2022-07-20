كلمات أغنية عليكي عيون احمد سعد، تعتبر اغنية عليك عيون من الاغاني التي ظهرت عام 2022، والتي حققت نسبة كبيرة جدا من الاعجابات في فترة صغيرة، كما وتعد هذه الاغنية من أغاني الفنان احمد سعد والذي يعتبر من أكبر المغنين في الوطن العربي، وله الكثير من الأعمال الفنية الرائعة وهناك الكثير من محبين الاغنية يبحث عن كلماتها و سنتعرف بشكل أكبر على كلمات أغنية عليكي عيون احمد سعد.

كلمات أغنية عليكي عيون

تعتبر أغنية عليك عيون من الأغاني التي أصبحت ترند بشكل كبير عبر السوشل ميديا وذلك بسبب كلماتها الرائعة والجذابة، مما جعل الكثير من الأشخاص سيبحث على كلمات عليكي عيون:

عليك عيون لا بتنافق ولا بتخون

وفيها من الامان مخزون

وفيها من الجمال اسرار

عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام

يطمن قلبي يرجع خام

فاكون انا وانت كالاطفال

عليكي سلام يقويني على الايام

في طاقه تزقني لقدام

وبيها بكمل المشوار

عليكي هدوء حلاوة صوت و نظرة شوق

بضحكة تخلي يومي جميل

بتسند ضهري وقت ما أميل

انا فعلا عرفت إختار

عليكي سلام يقويني على الايام

في طاقه تزقني لقدام

وبيها بكمل المشوار

عليكي هدوء حلاوة صوت و نظرة شوق

مغني أغنية عليكي عيون

تعد أغنية عليكي عيون من أعمال الفنان أحمد سعد وهو من أبرز المغنين البارزين في الوطن العربي، وله العديد من الأعمال الكبيرة والضخمة في مجال الغناء، كما وقام بنشر الكثير من الالبومات الخاصة، ومن أبرز أغانيه أغنية عليك عيون والتي حققت نسبة كبيرة من المشاهدات في فترة صغيرة

تحميل أغنية عليكي عيون

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هناك الكثير من الأغاني التي تحمل الكثير من المعاني الجذابة والراقية والتي تجذب أحاسيس السامع إليها ومن ابرز هذه الاغاني كلمات أغنية عليكي عيون احمد سعد وهي من الاغاني المحببة لدى العديد من محبين الفن