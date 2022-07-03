كلمات أغنية life is hard لكن جميلة.. بالفيديو

اشتعلت أغنية الحياة صعبة لكن جميلة لفتت أنظار عدد كبير من النشطاء في الساعات الماضية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، ليتم تداولها على نطاق واسع بينهم.
تصدرت الكلمات الحياة صعبة لكن مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة جميلة ، لذلك يبدأ العديد من النشطاء في استخدامها على مقاطع الفيديو التي يصنعونها ، ويشاركونها عبر حساباتهم المختلفة.
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كلمات الاغنية الحياة صعبة ولكن جميلة
ينشر شبابيك كلمات أغنية Life is Hard but Beautiful التي جمعت بين اللغتين العربية والإنجليزية ، والتي جاءت على النحو التالي:
الحياة صعبة ولكن جميلة
استمتعت حتى أنا حطم
حياتي مزحة نكتة
طالما لدي هذه الأميرة
إلا معي قوي
لا تسألني كيف
الحياة صعبة ولكن جميلة
استمتعت حتى أنا حطم
حياتي مزحة نكتة
طالما لدي هذه الأميرة
إلا معي قوي
لا تسألني كيف
عشنا ورأينا الحلو والمر
الحياة حلوة لكني أفهم السر
الفقر ليس عيبًا ، والخطأ أنك تطير
وعمرك لا يستسلم ، فأنت إنسان حر
القليل من التصميم ، الطريق يقود
وصديقك السلبي يقول اللهم ل
شيخوختها لم يكن حلا
لديك أسوأ طريقة لإذلال صاحبها
ما هي الحلول الخاصة بك؟
يا رجل من الأفضل أن تختار واحدة
حتى لو لم يكن في أحلامك
تتوقع أنني أحب الفن
آسف ، لن أجاملك
كلش ليس حلمي يقول غنّي
لكني سأحاول مساعدتك
وأقول لك
الحياة صعبة ولكن جميلة
استمتعت حتى أنا حطم
حياتي مزحة نكتة
طالما لدي هذه الأميرة
إلا معي قوي
لا تسألني كيف
الحياة صعبة ولكن جميلة
استمتعت حتى أنا حطم
حياتي مزحة نكتة
طالما لدي هذه الأميرة
إلا معي قوي
لا تسألني كيف