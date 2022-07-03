كلمات أغنية life is hard لكن جميلة.. بالفيديو

اشتعلت أغنية الحياة صعبة لكن جميلة لفتت أنظار عدد كبير من النشطاء في الساعات الماضية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، ليتم تداولها على نطاق واسع بينهم.

تصدرت الكلمات الحياة صعبة لكن مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة جميلة ، لذلك يبدأ العديد من النشطاء في استخدامها على مقاطع الفيديو التي يصنعونها ، ويشاركونها عبر حساباتهم المختلفة.

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