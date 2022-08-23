كلمات اغنية جرحني جروح يعجز عندها طبي اصالة، يتصدر مواقع البحث والتواصل الاجتماعي اسم جديد او شخصية جديدة او لها تاريخ قديم او شخصية مبدعه وغيره، حيث يتسال الجمهور والمعجبين عن تلك الشخصية من ناحية سيرتها الذاتية وعمرها واعمالها وانجازاتها ووظيفتها، واليوم نجد تسال رواد مواقع البحث عن من هي أصالة، ومن خلال موقع الامل نيوز سنتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات التي تتعلق ب اصالة، اليكم التفاصيل عبر سطورنا التالية.

كلمات اغنية جرحني جروح يعجز عندها طبي اصالة

تعتبر هذه اغنية جرحني جروج من الاغاني الى قامت اصالة بغناءها، فهى من كتابة احمد المسافري، والحان فايز السعيد والكلامت هى:”

يا راسي

يارآسي التعب وش باقي مع قلبي

الحب أصبح ممل وخالي إحساسه

أشوف الأحباب لكن وين ياحبي !

على حبيبه تكبر وآرتفع رآسه ..

من أول يموت إلا يكون في قربي

و اليوم أمرّه و هو مشغول مع ناسه

حيران وقفت مستغرب على دربي

بالأمس وده عشاني يكتم أنفاسه ..

يا راسي التعب وش باقي مع قلبي؟

كنت اتمناه يجي و يقول وش ذنبي؟

و يكون قلبه قوي و يبيني من ساسه

و الوقت دوار و كلٍ يعشق أجناسه ..

من أول يموت إلا يكون في قربي

و اليوم أمرّه و هو مشغول مع ناسه

حيران وقفت مستغرب على دربي

بالأمس وده عشاني يكتم أنفاسه ..

يا راسي التعب وش باقي مع قلبي؟

جرحني جروح يعجز عنها طبي

شرّبني الغدر صافي من وسط كآسه

اليوم آخليه كنه ما دخل قلبي

موعد ودآعه يدق بسمعي أجراسه ..

من أول يموت إلا يكون في قربي

و اليوم أمرّه و هو مشغول مع ناسه

حيران وقفت مستغرب على دربي

بالأمس وده عشاني يكتم أنفاسه ..

يا راسي التعب وش باقي مع قلبي؟

اصالة السيرة الذاتية

أصالة نصري هي فنانة سورية، ولدت في دمشق عام ١٩٦٩م، حيث يعتبر والدها الفنان والمطرب السوري الراحل مصطفى نصري، فهى تحمل الجنسية السورية وايضا البحرينة، وتعيش فى مصر.