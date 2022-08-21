كلمات اغنية راقي الجديدة بدر نوري، يعتبر الفنان الكويتي بدر النوري أحد أشهر المغنيين في الخليج العربي الذي استطاع أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة بعد الأغاني التي قام بإلقائها، ومن بينهم أغنية راقي الجديدة، التي تصدرت محركات البحث في الأواني الأخيرة بحثا عن كلماتها الجميلة وذات المعاني المعبرة، وبناء على ما سبق سوف نطلعهم خلال مقالنا على كلمات الأغنية وبعض المعلومات عن المغني، كلمات اغنية راقي الجديدة بدر نوري.

أغنية راقي الجديدة بدر النوري

يعتبر الفنان بدر النوري أحد الفنانين المعروفين بأصالته في الغناء، حيث حصل على درجة الماجستير في الموسيقى العربية من أكاديمية الفنون بالقاهرة، وفي هذه الأواني يعمل أستاذا لتدريس مادة العود والغناء العربي في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت.

تمكنت أغنية راقي الجديدة من إلقاء المطرب بدر النوري، تحقيق عدد كبير من المشاهدات خلال فترة وجيزة، حيث تميزت بالكلمات المغناة والجميلة، فقد ساهم في الأغنية المطرب عمر الكندري الذي شارك في الكلمات، أما ألحانها فكانت من ازهر الحداد، وتوزيع بدر كرم، وتصميم الفيديو من جاسم العازمي، وكذلك كان للمهندسين مجيد ومحمد دشتي دور في المشاركة بالأغنية، حيث استطاعت الأغنية وبفضلهم الوصول لعدد كبير من المشاهدين في العالم العربي.

كلمات أغنية راقي الجديدة بدر نوري

كلمات أغنية راقي الجديدة، حيث تصدر ذلك العنوان محركات البحث بعدما نشرت قناة روتانا أنها على موعد مع نشر كلمات الأغنية، وانتظر المشاهدين عدد من الساعات حتى أصبحت بمتناول الجميع، وفيما يلي نعرض لكم أجمل كلمات أغنية راقي: