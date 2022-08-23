كلمات اغنية زعيم نصف الأرض ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة و العديد من الأعمال الفنية المختلفة التي حظيت باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي لنادي الهلال السعودي ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا و يعد نادي الهلال السعودي أحد الأندية الرياضية الذي عرف بالنادي الثقافي والاجتماعي ، ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها كلمات اغنية زعيم نصف الأرض الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله ، تابعوا معنا

من هو صاحب أغنية زعيم نصف الأرض

صاحب أغنية “زعيم نصف الأرض” هو الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله. أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالنقاط التالية

الاسم الكامل عبد المجيد بن أحمد عبد الله – باللغة الإنجليزية “عبد المجيد بن أحمد عبد الله”.

اسم الأم غير معروف.

اللقب والشهرة أمير طرب.

تاريخ الميلاد ولد عبد المجيد عام 1962 م.

مكان الميلاد مدينة جازان – السعودية.

مكان الإقامة الحالي جدة، المملكة العربية السعودية – عاش سابقاً في دولة الكويت.

العمر فوق 60 سنة.

جنسيتي سعودية.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية منفصل.

الأبناء 3 أبناء.

المؤهل العلمي غير معروف.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

المهنة ملحن ومغني.

مسيرته الفنية بدأ أمير الطرب مسيرته الفنية عام 1979 م – حتى يومنا هذا.

كلمات أغنية هاف إيرث ليدر

يمكن العثور على كلمات أغنية زعيم نصف الأرض من خلال النقاط التالية

تحميل أغنية زعيم نصف الأرض

يمكن تنزيل أغنية Half-Earth Leader من خلال مشغل الصوت التالي

استمع إلى أغنية زعيم نصف الأرض

أغنية “زعيم نصف الأرض” من أكثر الأغاني الرياضية حماسة، فهذه الأغنية خاصة بألتراس نادي الهلال السعودي، وتلك الأغنية لها ملايين المشاهدات على مختلف المنصات، ويمكنك استمع إلى تلك الأغنية “”.

.

أهم أعمال عبد المجيد عبدالله

ومن أهم أعمال الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله ما يلي

اهلا اهلا.

أنا لك.

رحلة العذاب.

فيني من التذكار.

اصدق حب.

السفر حبيبي.

أنا بكيت.

أفسدها زايد.

رجل الله.

التسول عن عذر.

ليلة ساري.

منزل غريب.

يا قوة الله.

أنا من الداخل والخارج.

اهلا يا صبي.

لقد خنت العهد.

واين وليل.

حياتي ضائعة.

مع السلامة.

قلت جين.

أصبحت وحدي.

خفق العروة.

عام حزين.

حليب الأمس.

كلمات اغنية زعيم نصف الأرض ، تعتبر تلك الكلمات التي قام بغناها الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله والذي يعتبر من الشخصيات التي عرفت بشهرتها والتي حققت النجاح والشهرة في الوطن العربي و السعودية ، وتعرفنا على أهم أعمال عبد المجيد عبدالله