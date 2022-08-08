كلمات اغنية قنوع مكتوبة ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة التي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها كلمات اغنية قنوع مكتوبة ، حيث يعتبر الفن السعودي غنائيًا بشكل خاص، فهو يتميز بالعديد من الأعمال الغنائية الرومانسية ، مثل أغنية قنوة كونها من الأعمال الرومانسية الأكثر شهرة في المملكة ودول الخليج ، تابعوا معنا

من هو صاحب هذه الاغنية

أغنية قانوع من أشهر الأغاني الرومانسية ذات الطابع المميز للفنان الذي كان ولا يزال يواصل مسيرته المهنية والفنية من أجل إنتاج الكثير من الأعمال الفنية لمنطقة الخليج. الجدير بالذكر أن الفنان عبد المجيد عبد الله يبلغ من العمر نحو 60 عامًا، حيث ولد في محافظة العارضة عام 1962. م، وبدأ عبد المجيد مشواره الفني بدعم من الأستاذ إبراهيم سلطان. الجدير بالذكر أن أول عمل فني لعبد المجيد كان أغنية لعندليب عبد الحليم حافظ قدمها خلال إحدى الحفلات.

كلمات الاغنية مكتوبة

يمكن العثور على كلمات أغنية قانوة من خلال النقاط التالية

تحميل اغنية قانوع

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أغنية قنوة من أكثر الأغاني رومانسية للفنان عبد المجيد عبد الله أشهر وأبرز مطرب في المملكة العربية السعودية، بسبب صوته الخام وموهبته. لذلك الفنان عبد المجيد عبد الله لديه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، ويمكن الاستماع إلى الأغنية “.

أهم أعمال عبد المجيد عبدالله

تتمثل أهم أعمال الفنان عبد المجيد عبد الله في النقاط التالية

1997 اتبعك.

2009 القوس هو قوسك.

2009 الانتهاء من حنانك.

2009 حبيبي الذي عاش في العين.

2010 مرحبًا.

2010 خطأك.

2010 حبي الأول مع راشد الماجد.

2010 عام مر على دويتو مع محمد عبده.

2011 خاتم سليمان.

2011 رحمكم الله.

2011 حانت الساعة.

2012 الموت الأحمر.

2013 مجنون صحيح.

2013 زين لديه سر مع أمل ماهر.

وفي الختام لمقالنا هذا تعرفنا على الأغنية الرومانسية الأكثر شهراً في السعودية وهي كلمات اغنية قنوع مكتوبة ، كما أوضحنا لكم من هو صاحب الأغنية الفنان عبد المجيد عبد الله، بالإضافة إلى كلمات الأغنية وكذلك رابط الأغنية والاستماع إليها.