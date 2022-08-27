كلمات اغنية كرباج سميرة سعيد ، يحتاج عشاق سميرة سعيد إلى سماع أغانيها ومن تلك الأغاني أغنيه كرباج سميرة سعيد، وتعتبر أغنيه كرباجا هي من الأغاني الشيقة والتي عرفت عن الفنانة الشهيرة سميرة سعيد وتتميز تلك الأغنية بالألحان والكلمات التي ألفها عزيز الشافعي وكانت من توزيع ميكس ماستر طارق مدكور.

سميرة سعيد ويكيبيديا

سميرة سعيد هي من مواليد شهر 10 لعام 1958 م، وهي مغربية الجنسية تعيش حاليا في جمهورية مصر العربية وتمتلك الجنسية المصرية وولدت في مدينة الرباط وتعتبر المغنية سميرة سعيد من أقدم الفنانين العرب التي خرجت إلى عالم الفن إلى هذا اليوم حيث بدأت مشوارها الفني في العاشرة من عمرها وقد شاركت بالعديد من البرامج ولمواهبه التلفزيونية المغربية وغنت لأم كلثوم مما جعلها من أشهر المغنيات وأصدرت أول أغانيها الخاصة بها في السنة العاشر باسم إلهي وقدمها لها الفنان عبد النبي الفيراري عندما كانت تشارك في برنامج مواهب وقد سجلت بعدها أغنية سبحان الآلة والتي كانت من ألحان عبد السلام عامر.

أغاني وبرامج سميرة سعيد

الفنانة المشهورة سميرة سعيد سجلت العديد من الأغاني التي عرفت عنها والتي كانت من أبرزها:

أغنية إلهيا.

أغنية سبحان الإله .

وشاركت في مسلسل مؤيد العظم .

وشاركت في مجموعة قيس وليلى .

وشكونا إلى أحبابنا.

وقل للمليحة.

مسلسل مجالس الفن والأدب.

أغنيه رمضان اقبل.

وأغنه لقاء.

أغنيه معجزات ملك.

كلمات أغنية كرباج سميرة سعيد

وكان من أبرز أغانيها أغنيه كرباج سميرة التي تعتبر من أشهر أغانيها والتي عرفت بجمال ألحانها وكلماتها ونذكر إليكم أغنية كرباج سميرة على النحو التالي:

كرباج

نظرة عينيه في القلب عدلت المزاج

والإحتياج

والشوق زيادة كل ما دا

الغرام على قلبي نادى

اللي فات حمادة واللي جاي حمادة

إبتهاج

الضحكة مالية وشي حاسة بإنسجام

مافيش كلام

الشوق زيادة كل حبة

المودة بقيت محبة

فيه حاجات ما بقتش ينفع تستخبى

وفين ألاقي زيك إنت تاني

مستحيل ده مستحيل

قتيل.. قلبي قتيل

الحب دا مالوش بديل ولا مثيل

شتان

الدنيا بعدك حاجة تانية الفرق بان

ندغة لبان سكرها يحلى كل ما دا

الغرام على قلبي نادى

اللي فات حمادة واللي جاي حمادة

جميل جميل جماله مستحيل

غيرلي حالي قلب نهاري ليل

جميل جميل نعنشة جنزبيل فرفشة

دمه خفيف ويلي ويل

ممتاز

خد قلبي مرة واحدة

فرصة وإنتهاز

هو اللي فاز

الشوق بيكبر كل ساعة

صعب جدا يا جماعة

أنا في غرامه دبت فعلا مش إشاعة

تعتبر المغنية الشهيرة المصرية سميرة سعيد من أبرز المغنيات التي عرفت منذ القدم وكان لها العديد من الأغاني المشهورة عبر منصة اليوتيوب وقد عرفت بجمال أغانيها منذ العاشرة من عمرها حتى هذه اللحظات.