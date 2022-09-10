كلمات اغنية نحنوح دنيا سمير غانم مكتوب، تعد أغنية نحنوح دنيا من الأغاني التي إنتشرت الفترة الأخيرة والتي لاقت على إهتمام واسع من الجميع، حيث حققت نسبة عالية جدا من المشاهدات، وتعد من أغاني الفنانة الكبيرة، دنيا سمير غانم والتي تعتبر من أشهر الفنانات في الساحة الفنية، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية الرائعة، حيث إهتم الكثير بالتعرف على كلمات اغنية نحنوح دنيا سمير غانم مكتوبة.

من هي دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم ممثلة وفنانة ومغنية مصرية شهيرة، وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الفنانة دنيا سمير غانم

الاسم الكامل دنيا سمير غانم.

اسم الأب سمير يوسف غانم.

اسم الأم دلال عبد العزيز.

الإسم المستعار دنيا سمير.

تاريخ الميلاد 1 يناير 1985 م.

العلامة الفلكية برج الجدي.

مكان الميلاد القاهرة، جمهورية مصر العربية.

العمر 37 سنة.

الاقامة القاهرة، مصر.

الجنسية مصري.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج رامي رضوان.

عدد الاطفال بنت واحدة “كايلا”.

الدين والمعتقد الإسلام.

المؤهلات بكالوريوس آداب.

ألما ماتر MSA جامعة الآداب والعلوم المصرية.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة ممثلة ومغنية وفنانة.

سنوات العمل بدأت النجمة اللامعة مسيرتها الفنية من عام 1995 حتى يومنا هذا.

كلمات اغنية نانوح دنيا سمير غانم مكتوبة

نعرض لكم أدناه كلمات أغنية ننوح للفنانة المصرية دنيا سمير غانم:

الصيف ده مأجز هنا عندي

وتعيش معنا جو مصري

نلحق الموسم من بدري

ونلف لفه جديده حصري

جونا حاجه تجنن

حاله جديده حلوه جدا

كوبايه الشاي هنا حاجه ثانيه

استمع الى اغنية نانوح دنيا سمير غانم

تعد أغنية “نانو” للفنانة والمغنية المصرية دنيا سمير غانم من أشهر أعمالها الغنائية وأبرزها، حيث حققت نسبة مشاهدة عالية على منصة الفنانة يوتيوب منذ إعلانها الأول حتى يومنا هذا، وبلغ عدد المشاهدات أكثر من 160 ألف مشاهدة على يوتيوب، يمكنكم الاستماع إلى أغنية دنيا نحنوح الجديدة سمير غانم على الهواء مباشرة عبر المقطع الصوتي بصوت الفنانة الأصلي أدناه.

حمل أغنية نانوح دنيا سمير غانم

يرغب العديد من محبي ومتابعي الفنانة دنيا سمير غانم في تحميل الأغنية الجديدة بعنوان “نحنوه” كما هي من كلمات عالم وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل بعد أن نالت نسبة عالية. من المشاهدات منذ إعلانها الأول على منصة يوتيوب للفنانة المصرية دنيا سمير غانم حتى الآن. الاغنية الجديدة بصوت الفنان الاصلي بالدخول الى الموقع مباشرة ““.

حققت أغنية نحنوح دنيا سمير غانم الآلاف من المشاهدات، حيث تحتوي كلمات اغنية نحنوح دنيا سمير غانم على الكلمات الجياشة والرومانسية العالية، ويمكن تحميل الاغنية من خلال موقع سمعها، أو من خلال منصة اليوتيوب.