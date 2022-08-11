كلمات اغنية وش ملحه رابح صقر ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة التي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها كلمات اغنية وش ملحه رابح صقر ، حيث تعتبر أشهر الشخصيات التي حققت النجاح والشهرة في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية حققت ملايين المشاهدات على له مجموعة أعمال غنائية مميزة ورائعة ، تابعوا معنا

من هو سيرة رابح صقر

رابح صقر مغني وفنان وملحن وموزع موسيقى سعودي. بدأ مسيرته في مجال الغناء عام 1984 م ولا يزال حتى هذه اللحظة. وفيما يلي أبرز المعلومات عن رابح صقر

الاسم الكامل عيسى صالح عيسى الصقر.

الإسم المستعار رابح صقر.

المسمى الوظيفي موسيقي خليجي.

مكان الميلاد الأحساء، المملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد 6 نوفمبر 1964 م.

العمر يبلغ الآن 57 عاما.

الجنسية سعودي الجنسية.

العلامة الفلكية برج العقرب.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

المذهب مسلم شيعي.

بداية مشواره الفني 1982.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

عدد الأبناء ثلاثة أبناء (صقر، الوليد، رغد).

المهنة والنشاط مغني، منظم موسيقى، ملحن.

أدوات العمل العود والطبل والغيتار الكهربائي والبيانو.

اللغة الأم العربية “اللهجة السعودية”.

أشهر ألبوماته البوم صابرين، البوم غاب القمر، البوم تحمتك.

شركات الإنتاج المتعاونة شركة دن دون، شركة الجزيرة للفنون، شركة روتانا.

سنوات النشاط منذ عام 1982 حتى اليوم.

كلمات اغنية وش ملحة لرابح صقر

وفيما يلي كلمات أغنية وش ملحة للفنان والمطرب السعودي الكبير رابح صقر

استمع إلى أغنية “ويش ملحة” mp3

يمكن لجميع عشاق الأغاني باللهجة السعودية تحديدًا للفنان خالد صقر الاستماع إلى الأغنية الأصلية بصوت الفنان عبر ملف MP3، من خلال المقطع الصوتي المرفق أدناه.

حمل أغنية وش ملحة رابح صقر

تعتبر أغنية وش ملحة من أهم وأبرز الأعمال الغنائية للفنان السعودي رابح صقر، حيث حققت قرابة 350 ألف مشاهدة على منصة اليوتيوب منذ إعلانها الرسمي في الثالث والعشرين من مارس 2014 م وحتى هذه اللحظة. . يمكن تحميل الشيلة بالدخول الى الموقع لتحميل اغنية “واش ملحة” مباشرة.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول الاغنية كلمات اغنية وش ملحه رابح صقر وهو احد المغنيين والمطربين البارزين في المملكة السعودية ، حيث حقق نجاحا وشهرة بعد تقديمه بضعة ألبومات وأعمال غنائية باللهجة السعودية المميزة .