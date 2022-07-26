كلمات البقى لله يا مشاعر ، لقد تسائل العديد من المواطنين والمقيمين في الوطن العربي ، حيث يعتبر الفن المغربي من أشهر وأبرز أنواع الفنون في العالم وتحديداً الفن الغنائي ، الرومانسية من الأغاني ذات الحلاوة بكلماتها بأكثر من معاني جميلة تتميز الأغاني المغربية بلهجة خاصة ، هي موسيقة أصلية متمثلة بالشعب المغربي ، تابعوا معنا ،حول التعرف على أغنية كلمات البقى لله يا مشاعر ، ، تابعوا معنا .

من هو صاحب اغنية البقاع لله مشاعر

صاحبة أغنية “باقة الله يا مشاعر” هي الفنانة المغربية، ابنة مدينة الدار البيضاء، أسماء المنور، البالغة من العمر 44 عامًا تقريبًا. ولدت في الخامس والعشرين من يوليو عام 1978 م. بدأت أسماء مسيرتها الفنية عام 1995 عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها خلال الإذاعة الوطنية المغربية، ثم أتيحت لها فرصة ذهبية لزيارة العديد من البلدان برفقة الفرقة الموسيقية الشرقية، ومن أبرز الدول التي زارت مصر وليبيا والكويت، تعاونت أسماء مع كاظم الساهر وعبدالله الرويشد وحسين الجسمي، ومن أشهر أعمالها الفنية أغنية “قلبي معك دائما”.

كلام الله مشاعري

كلام الباقي الله مشاعري للفنانة اسماء المنور كالتالي

تحميل اغنية البقعة لله مشاعري

يمكنكم الاستماع إلى أغنية البقاع في الله يا المشاعر وتحميلها من خلال مشغل الصوت التالي

استماع الى أغنية “البقيع الله يا مشاعر” mp3

أغنية البقعة لله مشاعر من أبرز الأغاني المغربية التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي وتحديداً في منطقة الخليج، لذلك يبحث عنها الكثير من الناس للاستماع إليها.، لذلك قمنا بتضمين رابط الأغنية في ميزة “mp3”.

أهم أعمال أسماء المنور

يعرض الجدول التالي أهم وأبرز أعمال الفنانة المغربية أسماء المنور

المدير العام للأغنية

سوف أسألك وأتركك لضميرك وليد نصيف 2008 امسية سعيدة 2008 قلبي معك دائما ابو بكر باخطيب 2008 المحكمة بمشاركة كاظم الساهر حسين دعيبس 2008 ويل محمد جمعة 2010 نافذة او شباك محمد جمعة 2012 جاني مرة واحدة شادي عبد العليم 2012 الرجل المسيل للدموع يعقوب المهنا 2014 طبيعي رندلي قديح 2015 حكاوة محمد فكرني 2016 المشي الرجولة عبدالله العراك 2016 لدي الزين أمير الروائي 2017 يديرها الحب محمد علي العويني 2022

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