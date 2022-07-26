كلمات البقى لله يا مشاعر ، لقد تسائل العديد من المواطنين والمقيمين في الوطن العربي ، حيث يعتبر الفن المغربي من أشهر وأبرز أنواع الفنون في العالم وتحديداً الفن الغنائي ، الرومانسية من الأغاني ذات الحلاوة بكلماتها بأكثر من معاني جميلة تتميز الأغاني المغربية بلهجة خاصة ، هي موسيقة أصلية متمثلة بالشعب المغربي ، تابعوا معنا ،حول التعرف على أغنية كلمات البقى لله يا مشاعر ، ، تابعوا معنا .
من هو صاحب اغنية البقاع لله مشاعر
صاحبة أغنية “باقة الله يا مشاعر” هي الفنانة المغربية، ابنة مدينة الدار البيضاء، أسماء المنور، البالغة من العمر 44 عامًا تقريبًا. ولدت في الخامس والعشرين من يوليو عام 1978 م. بدأت أسماء مسيرتها الفنية عام 1995 عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها خلال الإذاعة الوطنية المغربية، ثم أتيحت لها فرصة ذهبية لزيارة العديد من البلدان برفقة الفرقة الموسيقية الشرقية، ومن أبرز الدول التي زارت مصر وليبيا والكويت، تعاونت أسماء مع كاظم الساهر وعبدالله الرويشد وحسين الجسمي، ومن أشهر أعمالها الفنية أغنية “قلبي معك دائما”.
كلام الله مشاعري
كلام الباقي الله مشاعري للفنانة اسماء المنور كالتالي
تحميل اغنية البقعة لله مشاعري
يمكنكم الاستماع إلى أغنية البقاع في الله يا المشاعر وتحميلها من خلال مشغل الصوت التالي
استماع الى أغنية “البقيع الله يا مشاعر” mp3
أغنية البقعة لله مشاعر من أبرز الأغاني المغربية التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي وتحديداً في منطقة الخليج، لذلك يبحث عنها الكثير من الناس للاستماع إليها.، لذلك قمنا بتضمين رابط الأغنية في ميزة “mp3”.
أهم أعمال أسماء المنور
يعرض الجدول التالي أهم وأبرز أعمال الفنانة المغربية أسماء المنور
المدير العام للأغنية
|سوف أسألك وأتركك لضميرك
|وليد نصيف
|2008
|امسية سعيدة
|2008
|قلبي معك دائما
|ابو بكر باخطيب
|2008
|المحكمة بمشاركة كاظم الساهر
|حسين دعيبس
|2008
|ويل
|محمد جمعة
|2010
|نافذة او شباك
|محمد جمعة
|2012
|جاني مرة واحدة
|شادي عبد العليم
|2012
|الرجل المسيل للدموع
|يعقوب المهنا
|2014
|طبيعي
|رندلي قديح
|2015
|حكاوة
|محمد فكرني
|2016
|المشي الرجولة
|عبدالله العراك
|2016
|لدي الزين
|أمير الروائي
|2017
|يديرها الحب
|محمد علي العويني
|2022
وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هو صاحب كلمات البقى لله يا مشاعر ، و هي الفنانة أسماء المنور ويرجع اصولها الى المغرب ، و أهم أعمال أسماء المنور ، و استماع الى أغنية “البقيع الله يا مشاعر” mp3 ، و تحميل اغنية البقعة لله مشاعري .